Parliament Monsoon Session 2026: संसद में मचेगा सियासी तूफान, जानें कब शुरू होगा मानसून सत्र; सरकार ला सकती है बड़ा बिल

Parliament Monsoon Session 2026 | Monsoon Satra kab Shuru ho Raha Hai: संसद का आगामी मानसून सत्र राजनीतिक और विधायी दोनों दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है. इस सत्र में कई बड़े विधेयकों के साथ-साथ दलों के भीतर जारी राजनीतिक घटनाक्रमों की भी गूंज सुनाई दे सकती है. सूत्रों के मुताबिक, सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर लगभग तीन सप्ताह तक चल सकता है, हालांकि इसकी अंतिम तारीखों पर अभी संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) की मंजूरी बाकी है.

अधिकारियों के अनुसार, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है और ये करीब तीन सप्ताह तक चल सकता है, यानी ये 13 अगस्त तक खत्म हो सकता है. हालांकि, इसकी अवधि और कार्यक्रम को लेकर आखिरी फैसला अभी संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) द्वारा लिया जाना बाकी है. आमतौर पर मानसून और शीतकालीन सत्र चार सप्ताह तक चलते हैं, जिनमें लगभग 20 बैठकें आयोजित होती हैं. हालांकि, पूर्व में जरूरत के अनुसार कम अवधि के सत्र भी बुलाए जा चुके हैं.

TMC और शिवसेना में बगावत की गूंज रह सकती है

इस बार का मानसून सत्र पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के हालिया चुनावी नतीजों के बाद आयोजित होने जा रहा है. खासतौर पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सफलता ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं. इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस (TMC) और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) में जारी अंदरूनी खींचतान का असर भी संसद की कार्यवाही में देखने को मिल सकता है.

सत्र शुरू होने से पहले आ सकता है निर्णय

सूत्रों के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष इन दोनों मामलों पर मानसून सत्र शुरू होने से पहले फैसला सुना सकते हैं. वहीं, राज्यसभा में नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद सत्तापक्ष का संख्या बल पहले की तुलना में और मजबूत हो गया है.

महिला आरक्षण और सीटों में बढ़ोतरी

पिछले संसद सत्र में सरकार महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने और लोकसभा की सीटें बढ़ाने वाला संविधान संशोधन बिल पास नहीं करा पाई थी. इसलिए यह मुद्दा सरकार के लिए अभी भी बहुत बड़ा है.

अब सरकार इस बिल का नया मसौदा तैयार कर रही है. जानकारी के अनुसार, सरकार सभी राज्यों में लोकसभा की सीटें बराबर तरीके से 50 प्रतिशत बढ़ाने पर विचार कर रही है. ऐसा करने से सीटों के बंटवारे को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को कम करने की कोशिश की जा सकती है.