Monsoon 2026: मॉनसून की बारिश का कहर, कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात; J&K से केरल तक बारिश का अलर्ट

Monsoon 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सक्रिय हो चुका है. पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है. इस बीच उत्तर भारत में भी मॉनसून एंट्री ले चुकी है. इसके चलते पूर्वोत्तर के राज्यों में शामिल असम के कई जिले बाढ़ की चपेट में है, जबकि मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का दौर जारी है. बारिश का यही दौर जारी रहा तो आने वाले दिनों में पर्वतीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन सकती है.

कहां-कहां होगी बारिश

देशभर में मॉनसून 2026 के सक्रिय होने के बाद ज्यादातर राज्यों में कहीं मध्यम तो कहीं पर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार (03 जुलाई, 2026) को दिल्ली-एनसीआर के साथ ही मॉनसून की बारिश का नजारा देश की आर्थिक राजधानी में भी दिखाई देगा. मुंबई में भारी बारिश के चलते जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. अब तक इसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है.

IMD के मुताबिक, शु्क्रवार को पूर्वोत्तर के राज्यों में शामिल असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का भी अलर्ट है. IMD के मुताबिक, भारी बारिश के चलते जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.

दिल्ली-NCR में तेज बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली में आधिकारिक रूप से मॉनसून की एंट्री हो चुकी है. शुक्रवार (3 जुलाई) को दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना बन रही है. तेज बारिश के चलते लोगों को जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

यूपी-बिहार में झमाझम बारिश का अलर्ट

मॉनसून के एक्टिव होने के बाद शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. खासतौर से बिहार में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की आशंका है. मौसम विभाग के अनुसार, भारी बारिश से यूपी और बिहार के निचले इलाकों में जलभराव के हालात बन सकते हैं.

पर्वतीय राज्यों में भी बिगड़ा मौसम

पर्वतीय राज्यों में शामिल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश के चलते भूस्खलन और सड़क जाम हो सकता है. उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग और पहाड़ी जगहों पर सड़कों पर यात्रा करने वाले विशेष सावधानी बरतें.

पंजाब और हरियाणा में बदलेगा मौसम

IMD के ताजा अलर्ट के मुताबिक, राजस्थान के पूर्वी हिस्सों, पंजाब और हरियाणा में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. लोगों से यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की अपील की गई है.

पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ का खतरा

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वोत्तर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. शुक्रवार को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है.

दक्षिण भारत में तेज होगा बारिश का सिलसिला

IMD के मुताबिक, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. केरल और कर्नाटक के कुछ इलाकों में शुक्रवार को बहुत भारी बारिश की संभावना है.