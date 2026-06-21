उत्तर भारत में हुई मानसून की तेज हुई रफ़्तार: दिल्ली NCR समेत UP, बिहार में हो रही झमाझम बारिश, पहाड़ों में हो सकता है भूस्खलन

मौसम विभाग ने देश के बड़े हिस्से में भारी बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश के 23 राज्यों में तेज बारिश और 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

इसके अलावा कई राज्यों में बिजली गिरने, तेज आंधी और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी आशंका जताई गयी है. साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों जैसे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में जोरदार आंधी के चलते पेड़ उखड़ने और भूस्खलन का भी खतरा है.

23 राज्यों में IMD का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने देश के 23 राज्यों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, बंगास, ओडिशा, सिक्किम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघायल, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के अलर्ट जारी किया गया है. देश के अधिकांश हिस्सों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी. साथ ही बिहार और आस-पास के राज्यों में लोगों को बारिश के साथ बिजली गिरने से सावधान रहने को भी कहा गया है.

पहाड़ी राज्यों में मौसम का हाल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज उत्तर भारत के प्रमुख पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में मौसम में तेजी से बदलाव आने की चेतावनी जारी की है. पहाड़ों पर भूस्खलन होने और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गयी है. सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से आज इन तीनों राज्यों के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी-तूफान, बारिश और खराब मौसम की प्रबल संभावना जताई गयी है.