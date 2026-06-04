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Monsoon 2026: आज केरल में मॉनसून की एंट्री! तो कब शुरू होगा दिल्ली से लेकर राजस्थान तक बारिश का सिलसिला ?

Monsoon 2026: कई दिनों के इंतज़ार और कई बार देरी के बाद, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आखिरकार गुरुवार को केरल पहुंचने वाला है. इसके साथ ही भारत के सबसे अहम बारिश के मौसम की आधिकारिक शुरुआत हो जाएगी.

By: Heena Khan | Published: June 4, 2026 12:49:10 PM IST

monsoon 2026
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Monsoon 2026: कई दिनों के इंतज़ार और कई बार देरी के बाद, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आखिरकार गुरुवार को केरल पहुंचने वाला है. इसके साथ ही भारत के सबसे अहम बारिश के मौसम की आधिकारिक शुरुआत हो जाएगी. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार, 3 जून को बताया कि मॉनसून के केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, साथ ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के और भी इलाकों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ अनुकूल हो गई हैं.

केरल पर IMD की नजर 

केरल में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून का पहुंचना देश की सबसे ज़्यादा बारीकी से देखी जाने वाली मौसम से जुड़ी घटनाओं में से एक है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भारत के सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले मौसम की शुरुआत का संकेत देता है, जिससे भारत की सालाना बारिश का लगभग 70% हिस्सा मिलता है. IMD केरल की स्थिति पर नज़र रखेगा, ताकि तीन शर्तें पूरी होते ही मॉनसून के आने की आधिकारिक घोषणा की जा सके. इन शर्तों में केरल के तय किए गए कम से कम 60% मौसम केंद्रों पर लगातार बारिश होना, साथ ही तेज़ हवाएँ चलना और आसमान में पर्याप्त बादल छाए रहना शामिल है.

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मॉनसून उत्तर भारत कब पहुँचेगा?

केरल में मॉनसून का स्वागत होने के साथ ही, अगला सवाल यह उठता है कि बारिश देश के बाकी हिस्सों में कब पहुँचेगी? खासकर उन जगहों पर जहाँ लोग हफ़्तों से मॉनसून के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तापमान लगातार बढ़ रहा है. सामान्य परिस्थितियों में, जून के महीने में मॉनसून पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में तेज़ी से आगे बढ़ता है. आमतौर पर, यह महीने के मध्य तक मध्य भारत जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं, तक पहुँच जाता है.

दिल्ली में आमतौर पर 27 जून के आस-पास मॉनसून की पहली बारिश होती है, जबकि उत्तर-पश्चिमी भारत के ज़्यादातर हिस्से जिनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं आमतौर पर जून के आखिर या जुलाई के पहले हफ़्ते तक मॉनसून की चपेट में आ जाते हैं. अगर मौसम के हालात अनुकूल रहे, तो जुलाई की शुरुआत तक उत्तरी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है.

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Tags: delhi weatherkerala weatherMonsoon 2026UP Weather
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