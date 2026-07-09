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कल का मौसम 10 जुलाई: दिल्ली-UP समेत 18 राज्यों में बरसेगी आफत, 85km/h की रफ्तार से चलेंगे तूफान; जान लें अपने शहर का हाल

कल 10 जुलाई को दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 18 राज्यों में मानसून का रौद्र रूप दिखेगा. भारी बारिश और 85km/h की रफ्तार से तूफान का अलर्ट है. जानें अपने शहर का हाल.

By: Shivani Singh | Published: July 9, 2026 7:16:14 PM IST

कल 10 जुलाई को दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 18 राज्यों में मानसून का रौद्र रूप दिखेगा. भारी बारिश और 85km/h की रफ्तार से तूफान का अलर्ट है. जानें अपने शहर का हाल.(Image-AI)
कल 10 जुलाई को दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 18 राज्यों में मानसून का रौद्र रूप दिखेगा. भारी बारिश और 85km/h की रफ्तार से तूफान का अलर्ट है. जानें अपने शहर का हाल.(Image-AI)


Weather Update 10 july: देशभर में मानसून इस समय अपने पूरे रौद्र रूप में है. आसमान से बरसती आफत के बीच मौसम विभाग ने कल यानी 10 जुलाई को दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के 18 राज्यों के लिए भारी बारिश और भयंकर तूफान का अलर्ट जारी किया है.

इस दौरान कई जगहों पर 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है, इसलिए लोगों से घरों में रहने और बेहद सावधानी बरतने की अपील की गई है. इस खराब मौसम की सबसे ज्यादा मार उत्तर भारत के राज्यों और पहाड़ी इलाकों पर पड़ने वाली है. मछुआरों को समुद्र तटों और नदी के किनारों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है, वहीं पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली गिरने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है.

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मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील हैं. उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर एक मजबूत कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके साथ ही मानसून की ट्रफ लाइन राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है.

आइए जानते हैं कि कल आपके राज्य और शहर में मौसम का क्या हाल रहने वाला है:

इन 18 राज्यों के लिए महा-अलर्ट

मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, महाराष्ट्र और केरल के लिए चेतावनी जारी की है. इन राज्यों में 80 से 85 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है और कुछ इलाकों में ओले (हैलस्टॉर्म) भी गिर सकते हैं.

दिल्ली का कल का मौसम 

कल दिल्ली में भारी बारिश और तेज तूफान का ऑरेंज/येलो अलर्ट है. इस दौरान 70 किमी/घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं. अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम 27°C रहने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश (UP) का कल का मौसम 

यूपी के कई जिलों में चक्रवाती हवाओं के साथ भारी बारिश का साया है. मेरठ, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, बांदा, बिजनौर, पीलीभीत, मुरादाबाद, बरेली, बहराइच, सीतापुर, बलरामपुर, कुशीनगर, हरदोई, अयोध्या, उन्नाव, सुल्तानपुर, अमेठी और आजमगढ़ में 80 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. राजधानी लखनऊ में कल अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम 28°C रहेगा.

बिहार का कल का मौसम

बिहार में 10 और 11 जुलाई को भारी बारिश और वज्रपात (बिजली गिरने) की गंभीर चेतावनी है. गया, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, पटना, सारण, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. पटना में अधिकतम तापमान 31°C और न्यूनतम 28°C रहने का अनुमान है.

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश (पहाड़ी राज्य)

उत्तराखंड: हरिद्वार, नैनीताल, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा है. देहरादून में तापमान 26°C से 23°C के बीच रहेगा.

हिमाचल प्रदेश: सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, ऊना, किन्नौर, बिलासपुर, चंबा और लाहौल-स्पीति में 50-60 किमी/घंटे की हवाओं के साथ बारिश होगी. मनाली में कड़ाके की ठंड जैसी स्थिति बनेगी, जहां अधिकतम तापमान सिर्फ 15°C और न्यूनतम 10°C तक गिर जाएगा.

झारखंड और पश्चिम बंगाल का मौसम

झारखंड: हजारीबाग, रामगढ़, जामताड़ा, बोकारो, रांची, सिमडेगा, गिरिडीह, सरायकेला, दुमका, गुमला, खूंटी, धनबाद, देवघर और जमशेदपुर में 60-70 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी-पानी का अलर्ट है. रांची में तापमान 28°C (अधिकतम) और 24°C (न्यूनतम) रहेगा.

पश्चिम बंगाल: झारग्राम, बांकुरा, पुरुलिया, अलीपुरद्वार, नादिया, मालदा, हुगली, कूचबिहार और कालिंपोंग में 10-11 जुलाई को तूफान का अलर्ट है। कोलकाता में अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम 28°C रहेगा.

राजस्थान और मध्य प्रदेश (MP) का मौसम

राजस्थान: अलवर, करौली, अजमेर, बूंदी, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर और कोटा में 70 से 75 किमी/घंटे की रफ्तार से धूलभरी आंधी और बारिश हो सकती है. जयपुर में अधिकतम तापमान 36°C और न्यूनतम 28°C रहेगा.

मध्य प्रदेश: सागर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, खरगोन, मुरैना, इंदौर, छतरपुर, बालाघाट, विदिशा, रीवा, ग्वालियर और दमोह में भारी बारिश होगी. भोपाल में तापमान 32°C और 26°C के बीच बना रहेगा.

पंजाब का मौसम

जालंधर, पटियाला, अमृतसर, संगरूर, बठिंडा, रूपनगर, फाजिल्का, मोगा और मुक्तसर में 70 किमी/घंटे की रफ्तार वाले तूफान और भारी बारिश को लेकर अलर्ट पर रहने को कहा गया है.

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