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Monsoon 2026 Update: गर्मी से जल्द मिलेगी राहत! जानें बिहार और मुंबई में मॉनसून की एंट्री डेट; मौसम विभाग ने दी जानकारी

Monsoon 2026 Update: दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तेजी से भारत में एंट्री ले चुका है. इसकी एंट्री बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में हो चुकी है. मौसम विभाग के मुताबिक, मुंबई में मॉनसुन 11 से 13 ओर बिहार में 13 से 15 जून के बीच मॉनसून एंट्री ले सकता है.

By: Preeti Rajput | Published: June 10, 2026 4:02:16 PM IST

जानें बिहार और मुंबई में मॉनसून की एंट्री डेट
जानें बिहार और मुंबई में मॉनसून की एंट्री डेट


Monsoon 2026 Update: देश में दक्षिण-पश्चिम में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मॉनसुन पहुंच चुका है. कुछ ही दिनों में मॉनसून पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भारत में भी एंट्री ले लेगा. जिससे बिहार और मुंबई में अच्छी बारिश की आशंका जताई जा रही है. भारत के मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसुन मुंबई में लगभग पहुंच गया है. जल्द ही मुंबई के मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है. 

देश में मॉनसून की एंट्री 

IMD के अनुसार, मॉनसून पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर राज्यों, पूरे सिक्किम से होते हुए आगे बढ़ रहा है. 13 जून को उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, अलीपुरदुआर, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 

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बिहार में कब होगी मॉनसून की एंट्री? 

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, चक्रवाती सर्कुलेशन के कारण मॉनसून पूरे भारत को कवर करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है. बिहार में जल्द मॉनसून की एंट्री होने वाली है. दक्षिण-पश्चिमी हवाएं मजबूत हो रही हैं, जिससे राज्य में जल्द बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार, बिहार में मॉनसून 13 से 15 जून को एंट्री हो सकती है. बिहार में आंधी-बारिश की प्री-मॉनसून गतिविधियां जारी है. बिहार में मॉनसून की एंट्री बंगाल की खाड़ी की दक्षिण-पश्चिमी मॉनसूनी हवाओं की मदद से होती है. 

मौसम विभाग ने दी जानकारी 

मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि केरल में मॉनसून देरी के कारण 4 जून को पहुंचा था. लेकिन इसके बावजूद मॉनसून पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है. बिहार में भले मॉनसून जल्द एंट्री लेने वाला है, लेकिन इस साल पिछवे पांच साल के मुताबिक (जून से सितंबर) के बीच कम बारिश होगी. 

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मुंबई में कब पहुंचेगा मॉनसून?  

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, मॉनसून महाराष्ट्र के कई हिस्सों में एंट्री ले चुका है. अब मॉनसून की एंट्री मुंबई में होने वाली है. मुंबई में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक,  ठाणे, पालघर और पुणे समेत कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. अगले दो दिन तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है. मुंबई में मॉनसुन 11 से 13 जून को मॉनसून दस्तक दे सकता है. 

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Tags: Bihar monsoon updateMonsoon 2026Mumbai monsoon
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