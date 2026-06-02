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Monsoon 2026 Update: भारत में कब दस्तक देगा मॉनसून 2026; केरल में कब होगी झमाझम बारिश; नोट कर लें तारीख

Monsoon 2026 Update: IMD के मुताबिक मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं. अगले 72 घंटों के दौरान मॉनसून केरल में दस्तक देगा.

By: JP Yadav | Last Updated: June 2, 2026 3:13:17 PM IST

Monsoon 2026 Update: केरल में कब होगी मॉनसून की दस्तक?
Monsoon 2026 Update: केरल में कब होगी मॉनसून की दस्तक?


Monsoon 2026 Update: पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और चक्रवाती संचरण (Cyclonic Circulation) के चलते देशभर में कहीं हल्की तो कहीं पर तेज बारिश का दौर जारी है. इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के कारण पर्वतीय राज्यों में शुमार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी बारिश का दौर शुरू हो गया है. उत्तराखंड में खराब मौसम के चलते अनिश्चितकाल के लिए चार धाम की यात्रा भी रोक दी गई है. वहीं, दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 का इंतजार भी इस सप्ताह समाप्त हो सकता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, अगले 48 से 72 घंटे के दौरान मॉनसून 2026 दक्षिण के अहम राज्य केरल में दस्तक दे सकता है. 

IMD ने जताया कम बारिश का अनुमान

मौसम विभाग पहले ही देश भर में कम बारिश का अनुमान जता चुका है. इसके चलते किसानों को परेशानी होने वाली है, क्योंकि भारत में ज्यादातर खेती आसमानी बारिश या कहें प्राकृतिक बारिश पर निर्भर करती है. ऐसे में भारत के करोड़ों किसानों की नजर मॉनसून 2026 पर टिकी हुई है. आगामी महीने में खरीफ फसलों (धान समेत अन्य फसलें) की बुवाई शुरू होने वाली है. ऐसे में जल संसाधनों के लिए मॉनसून 2026 का समय पर देशभर में आना बेहद महत्वपूर्ण है. 

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कम होगी बारिश

इस बीच मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट ने राहत प्रदान की है. IMD के वैज्ञानिकों के मुताबिक, मॉनसून आगानी 4 जून के आसपास केरल में दस्तक दे सकता है. मॉनसून कमजोर है, ऐसे में बारिश की अधिक संभावना नहीं है, लेकिन इस सप्ताह के अंत तक बारिश का झमाझम दौर शुरू होने की पूरी संभावना है. उधर, IMD के मौसम वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों की मानें तो मॉनसून 2026 भले ही धीमी चाल से चल रही है,  लेकिन इसकी वजह मौसमी गतिविधियां का सामान्य नहीं होना है. 

दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां बढ़ने लगी हैं. इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों में भी नमी और बादलों का विस्तार देखा जा रहा है.

करना होगा अच्छा बारिश के लिए इंतजार

यही वजह है कि मौसम विभाग को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में  दक्षिण पश्चिम मॉनसून आधिकारिक रूप से दक्षिण के राज्य केरल में एंट्री कर जाएगा. हालांकि इस बार शुरुआत धीरे-धीरे होने की संभावना जताई गई है. IMD के वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉनसून की पूरी ताकत विकसित होने में कुछ और समय लग सकता है. ऐसे में झमाझम बारिश के लिए थोड़ा समय और इंतजार करना पड़ता है. 

Tags: Moonsoon 2026
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