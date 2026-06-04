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Monsoon 2026: केरल के बाद अगले 2 दिनों में कहां-कहां होगी बारिश? यह भी नोट कर लें कब दिल्ली पहुंचेगा मॉनसून

Monsoon 2026: भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, वीकेंड दक्षिण के ज्यादातर राज्यों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अच्छे हैं.

By: JP Yadav | Published: June 4, 2026 3:12:17 PM IST

welcome monsoon 2026: दिल्ली-एनसीआर में कब पहुंचेगा मॉनसून?
welcome monsoon 2026: दिल्ली-एनसीआर में कब पहुंचेगा मॉनसून?


Monsoon 2026: मॉनसून 2026 का इंतजार कर रहे देश के लोगों के लिए राहत की खबर आ गई है. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आधिकारिक रूप से गुरुवार (4 जून, 2026) को केरल में दस्तक दे चुका है. यह अपनी सामान्य तारीख 1 जून से तीन दिन बाद भारत में पहुंचा है. केरल के साथ-साथ मॉनसून 2026 के अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में आगे बढ़ चुका है और इसके धीरे-धीरे और आगे बढ़ने की उम्मीद है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक,  मॉनसून 2026 पहले ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बड़े हिस्सों में आगे बढ़ चुका है और अगले दो से तीन दिनों के दौरान इसके और आगे बढ़ने की उम्मीद है. 

 साउथ-वेस्ट मॉनसून इन जगहों पर आगे बढ़ा है 

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1. साउथ-वेस्ट और साउथ-ईस्ट अरब सागर के कुछ हिस्से

2. वेस्ट-सेंट्रल और ईस्ट-सेंट्रल अरब सागर के कुछ हिस्से

3. पूरा लक्षद्वीप आइलैंड 

4. केरल और माहे 

5. कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्से 

6. कोमोरिन इलाके के कुछ हिस्से 

7. साउथ-ईस्ट बंगाल की खाड़ी 

8. साउथ-वेस्ट, वेस्ट-सेंट्रल, ईस्ट-सेंट्रल और नॉर्थ-ईस्ट बंगाल की खाड़ी के और हिस्से 

 मॉनसून अगले कुछ दिनों कहां-कहां पहुंचेगा 

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों के दौरान देश के ज्यादार इलाकों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अच्छे हैं. दिल्ली में 27 जून के आसपास मॉनसून के पहुंचने के आसार बन रहे हैं. सामान्य तौर पर दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून सबसे आखिर में यानी 27 जून के आसपास दस्तक देता है. इसके साथ ही देशभर में मॉनसून छा जाता है. 

1. .अरब सागर के ज़्यादा हिस्से.

2. पूरा गोवा.

3. महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से.

4. कर्नाटक के और इलाके.

5. तमिलनाडु के बाकी हिस्से.

6. बंगाल की खाड़ी का दक्षिण-पश्चिम हिस्सा.

7. बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य, पूर्व-मध्य और उत्तर-पूर्व के ज़्यादा हिस्से.

8. उत्तर-पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्से.

केरल में मॉनसून आया?

IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, पिछले दो दिनों के दौरान दक्षिण-पूर्व अरब सागर के ऊपर बढ़े हुए कन्वेक्टिव बादल साथ ही समुद्र तल से 4.5 km ऊपर तक चलने वाली तेज़ पश्चिमी हवाएं और केरल में बड़े पैमाने पर बारिश ने दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आने के लिए ज़रूरी हालात बनाने में मदद की. मौसम विभाग ने कहा कि निचले लेवल की पश्चिमी हवाएं लगभग 20-25 knots की रफ़्तार से चल रही थीं और पिछले दो दिनों में राज्य में बड़े पैमाने पर बारिश हुई थी, जिसमें कहीं-कहीं भारी बौछारें भी पड़ी थीं. 

क्या कह रहे IMD के वैज्ञानिक

IMD  के वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून गुरुवार (4 जून 2026) को केरल में आ गया है. उधर, वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गनाइज़ेशन (WMO) के अनुसार, एल नीनो की स्थिति बन रही है और इससे दुनिया भर के तापमान और बारिश के पैटर्न पर असर पड़ने की उम्मीद है, जिससे आने वाले महीनों में बहुत खराब मौसम की घटनाओं का खतरा बढ़ जाएगा.

Tags: Monsoon 2026
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