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Monsoon 2026: झुलसाती गर्मी के बीच खुशखबरी! क्या समय से पहले पहुंचेगा मानसून? कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

IMD Rain Alert: पूरा देश इस समय भीषण गर्मी का सामना कर रहा है. हर किसी को इंतजार है मॉनसून के शुरू होने का, इसी बीच, IMD ने केरल में मॉनसून के शुरू होने की खबर ने सभी को काफी राहत दी है.

By: Shristi S | Last Updated: May 16, 2026 5:21:36 PM IST

क्या समय से पहले पहुंचेगा मानसून?
क्या समय से पहले पहुंचेगा मानसून?


Monsoon 2026: पूरा देश इस समय भीषण गर्मी का सामना कर रहा है. हर किसी को इंतजार है मॉनसून के शुरू होने का, इसी बीच, IMD ने केरल में मॉनसून के शुरू होने की खबर ने सभी को काफी राहत दी है. इस साल, केरल में मॉनसून के तय समय से पहले आने की उम्मीद है; अनुमान है कि यह 26 मई को राज्य में पहुंच जाएगा. हालांकि, इस पूर्वानुमान मॉडल में चार दिन आगे या पीछे होने की गुंजाइश है.

इस हफ़्ते के ज़्यादातर दिनों में, उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है. इस बीच, हफ़्ते के दौरान, पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर हल्की से लेकर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और अगले तीन से चार दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है.

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उत्तर-पश्चिमी भारत का मौसम

उत्तर-पश्चिमी भारत के मौसम की बात करें तो, 16 मई को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर गरज, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 16 मई को पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर गरज और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है. 

पूर्वोत्तर भारत में मौसम

पूर्वोत्तर भारत में, 16 से 17 मई के बीच नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों से लेकर काफ़ी बड़े इलाके में बारिश होने की उम्मीद है. अरुणाचल प्रदेश में 16-17 मई और 20-21 मई को बारिश होने की उम्मीद है; और असम तथा मेघालय में 16 मई से 21 मई तक बारिश हो सकती है. इसके अलावा 20 और 21 मई को नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का विशेष पूर्वानुमान है.

दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट

इस बीच, दक्षिण भारत के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 16-19 मई के दौरान, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप आज गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, 16-17 मई के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; 16-17 मई को केरल और माहे में; 16-18 मई के दौरान दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं-कहीं भारी बारिश होने की उम्मीद है. 

Tags: imd alertMonsoonMonsoon 2026
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