Waste to Wealth India: कचरे से कमाई! भारत के 5 गांव और समुदाय, जहां स्थानीय समस्याओं ने खोले रोजगार के नए रास्ते

Waste Management in India: कचरा, प्लास्टिक, जलकुंभी और पुराने कपड़े आमतौर पर पर्यावरण के लिए परेशानी माने जाते हैं. लेकिन भारत के कुछ गांवों और स्थानीय समुदायों ने इन्हीं समस्याओं को कमाई के अवसर में बदलने की कोशिश की है. कहीं महिलाएं तालाबों में फैलने वाली जलकुंभी से सजावटी सामान बना रही हैं, तो कहीं बेकार प्लास्टिक से टोकरी और फूलदान तैयार किए जा रहे हैं. इन पहलों से न सिर्फ पर्यावरण को राहत मिल रही है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं ओर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुल रहे हैं. ऐसी 5 पहलें बताती हैं कि सही प्रशिक्षण, सामुदायिक भागीदारी और बाजार तक पहुंच मिले, जो जिसे हम बेकार समझते हैं, वही किसी की आजीविका का आधार बन सकता है.

बोरचिला, असम: जलकुंभी से बने हैंडीक्राफ्ट

असम के मोरीगांव जिले के बोरचिला गांव में, महिलाओं ने तेज़ी से फैल रही जलकुंभी को रोज़गार का ज़रिया बना लिया है. तालाबों और पानी के सोर्स में फैलने वाली जलकुंभी मछली पकड़ने और दूसरे कामों में रुकावट डालती है. लेकिन, यहां की महिलाएं इसे इकट्ठा करके हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं. PIB के मुताबिक, असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ मिलकर शुरू की गई इस पहल में शामिल लगभग 60 महिलाएं हर महीने कम से कम 10,000 रुपये कमा रही हैं.

गोबरघुसी, झारखंड: प्लास्टिक और पुराने कपड़ों से बनी काम की चीज़ें

जमशेदपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर गोबरघुसी गांव में महिलाओं का एक ग्रुप बेकार प्लास्टिक और पुराने कपड़ों को नए प्रोडक्ट में बदल रहा है. फरवरी 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये महिलाएं आस-पास के लगभग 10 गांवों से प्लास्टिक और पुराने कपड़े इकट्ठा करती हैं. वे इन चीज़ों का इस्तेमाल फूलदान, टोकरियां, प्लेट, टोपी और डोरमैट जैसी चीज़ें बनाने के लिए करते हैं। रिपोर्ट में महिलाओं की महीने की कमाई लगभग 5,000 से 7,000 रुपये होने का अनुमान है।

संगती, अरुणाचल प्रदेश: वेस्ट मैनेजमेंट से लोकल रोज़गार बढ़ा

अरुणाचल प्रदेश के संगती गाँव में, लोकल कम्युनिटी ने वेस्ट मैनेजमेंट को एक सामूहिक ज़िम्मेदारी के तौर पर अपनाया. नॉर्थईस्ट वेस्ट कलेक्टिव के साथ मिलकर, सोर्स सेग्रीगेशन और मटीरियल रिकवरी के लिए एक सिस्टम बनाया गया. लोकल महिलाओं के सेल्फ-हेल्प ग्रुप ने इस कोशिश में अहम भूमिका निभाई. रीसायकल किए गए कचरे से इनकम के मौके बने, गांव की सफ़ाई बेहतर हुई और एक इको-फ्रेंडली टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर इसकी अपील भी बढ़ी.

उत्तराखंड के कॉर्बेट इलाके के गांव: महिलाओं की ‘पर्यावरण सखी’ पहल

उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के आस-पास रामनगर इलाके की सात ग्राम पंचायतों में महिलाओं ने वेस्ट मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी ली है. वेस्ट वॉरियर्स की पर्यावरण सखी पहल के तहत, 21 महिलाएं घर-घर जाकर सूखा कचरा इकट्ठा करती हैं, उसे अलग करती हैं और रीसायकल होने वाला सामान बेचती हैं. मैसूर? नहीं. MSSRF की एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक, ये महिलाएं पांच सेल्फ-हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं. इस काम से उन्हें इनकम के साथ-साथ लोकल लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप के मौके भी मिले हैं.

मारनवाला, हरियाणा: गांव की सफाई रोजगार का जरिया बनी

2016 में, मीना कुमारी ने हरियाणा के पंचकूला जिले की कालका तहसील में मारनवाला गांव में वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या को हल करने के लिए लोकल महिलाओं को इकट्ठा किया. इसकी शुरुआत घर-घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए एक ट्रैक्टर किराए पर लेने से हुई. बाद में, इस पहल ने गांव में कचरा इकट्ठा करने और रीसायकल करने का एक सिस्टम बनाया. इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह सिस्टम गांव के लगभग 95% घरों तक पहुंच गया है और चार से पांच लोगों को रेगुलर रोजगार देता है.