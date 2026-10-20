Mohan Bhagwat: ‘भारत में सत्ता परिवर्तन ना कभी हुआ है और ना होगा’ प्रदर्शनकारियों पर भड़के RSS चीफ मोहन भागवत

Mohan Bhagwat: पिछले कुछ महीने से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने दशहरा के मौके पर मंगलवार (20 अक्टूबर, 2026) को अहम टिप्पणी में कहा कि बुरी ताकतें भारत को तोड़ना चाहती हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन कभी नहीं होगा. नागपुर (महाराष्ट्र) में ‘RSS विजयादशमी उत्सव’ को संबोधित करते RSS सरसंघचालक मोहन भागवत यह अहम बयान दिया है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि भारत को तोड़ने की कोशिशें सफल नहीं होंगी. उन्होंने यह भी कहा कि विरोध-प्रदर्शनों से कोई बदलाव नहीं आता, बल्कि समस्याओं का समाधान समाज के भीतर से ही निकलता है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में मतदाता सूची (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध-प्रदर्शन चल रहे हैं.

भारत की तरक्की से दुखी विरोधी

नागपुर में विजयादशमी उत्सव के दौरान उन्होंने कहा कि भारत उनका मुख्य निशाना है क्योंकि भारत तरक्की कर रहा है. इन बुरी ताकतों को पता है कि वे भारत को उस तरह से नहीं रोक सकतीं, जिस तरह से पिछले कुछ दशकों में भारत ने निर्णायक नीतियों के साथ आगे कदम बढ़ाया है. वो भारत और संघ को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं.

सत्ता परिवर्तन की लड़ाई बने विरोध प्रदर्शन

उनका यह बयान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के उस दावे के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मतदाता सूची (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली में हो रहे विरोध-प्रदर्शन असल में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई बन गए हैं.

क्यों शुरू हुआ विवाद

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा था कि वो रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं. उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस पर और हमलावर हो गई. भाजपा के प्रवक्ता और नेताओं ने आरोप लगाया कि युवाओं को गुमराह करके देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है.

राजनाथ सिंह पहले ही कर चुके हैं आलोचना

जवाब देने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके राजनीतिक सहयोगी प्रत्यक्ष रूप से और अपने समर्थक संगठनों के माध्यम से ‘अराजकता’ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

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