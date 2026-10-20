Mohan Bhagwat on Protest: आंदोलन से नहीं निकलता हर समस्या का… RSS के 101वें साल पर मोहन भागवत का बड़ा संदेश

Mohan Bhagwat on Protest: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना के 101वें वर्ष में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार 20 अक्टूबर 2026 को विजयादशमी के दिन मंच से देश की राजनीति, सामाजिक एकता और बदलते वैश्विक माहौल को लेकर कई अहम बातें कहीं. नागपुर स्थित RSS मुख्यालय में आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में भागवत ने मौजूदा विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल सड़कों पर उतरने से जटिल सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं होता. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से समाज में विभाजन बढ़ाने के बजाय रचनात्मक और प्रभावी समाधान तलाशने की अपील की.

आंदोलन से शायद ही कभी कोई समस्या हल होती है- भागवत

भारत के साथ-साथ फ्रांस, नेपाल और बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का उदाहरण देते हुए भागवत ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में सिस्टम और संस्थाओं के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है. उनके मुताबिक, भारत में भी आंदोलनकारी राजनीति देखी जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार या सिस्टम बदलना देश की गहरी समस्याओं का परमानेंट समाधान नहीं है.

RSS चीफ ने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी और घरेलू ताकतें सामाजिक मतभेदों का फायदा उठाकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं. उन्होंने लोगों से सस्ती लोकप्रियता और गुमराह करने वाले प्रोपेगैंडा के बजाय राष्ट्रीय एकता और सामाजिक विकास को प्राथमिकता देने की अपील की.

भागवत ने ड्रग्स के गलत इस्तेमाल और OTT कंटेंट पर भी बात की

युवाओं में ड्रग्स के बढ़ते खतरे पर चिंता जताते हुए भागवत ने ड्रग्स और नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि RSS इस चुनौती के खिलाफ सक्रिय रूप से काम करेगा. उन्होंने युवाओं और समाज के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट के सही रेगुलेशन की जरूरत पर भी जोर दिया.

संत रविदास और लक्ष्मणानंद सरस्वती को याद किया गया

RSS चीफ ने भारत की विविधता और सांस्कृतिक विरासत पर ज़ोर देते हुए संत रविदास की 650वीं जयंती का ज़िक्र किया. उन्होंने सामाजिक सद्भाव और आध्यात्मिक ताकत के उनके संदेश को याद किया. उन्होंने आदिवासी समुदाय के बीच स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती के काम को भी श्रद्धांजलि दी.

ये दिग्गज भी हुए कार्यक्रम में शामिल

इवेंट से पहले, मोहन भागवत ने पारंपरिक शस्त्र पूजा की. दैनिक जागरण के एडिटर-इन-चीफ संजय गुप्ता चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे. पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई और बड़ी हस्तियां इस इवेंट में शामिल हुईं.