Mohan Bhagwat: ’75 के बाद हट जाना चाहिए…’, भागवत का संकेत या सलाह? सियासत में हलचल तेज, क्या होगा 17 सितंबर को?

Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। भागवत ने 9 जुलाई को नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 75 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को रुक जाना चाहिए और दूसरों के लिए जगह बनानी चाहिए। इस बयान को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है, जो इसी साल 17 सितंबर को 75 साल के होने वाले हैं।

हालांकि मोहन भागवत ने अपने बयान में किसी नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके शब्दों में छुपा ‘इशारा’ अब चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने एक किताब के विमोचन के मौके पर कहा कि जब आपको शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया जाए, तो यह मान लेना चाहिए कि अब ‘समय आ गया है हटने का।’ उन्होंने यह भी कहा कि ये परंपरा मोरोपंत पिंगले जैसे पुराने स्वयंसेवकों से मिली है।

VIDEO | Speaking at a book release function in Nagpur, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) chief Mohan Bhagwat said:

“When you turn 75, it means you should stop now and make way for others.”#RSS #Nagpur

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/yIfzL3Z56t

— Press Trust of India (@PTI_News) July 11, 2025