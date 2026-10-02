पुलिस के हत्थे चढ़ा ‘मोहम्मद दीपक’, पहले बजरंग दल से विवाद, अब हमले के आरोप में गिरफ्तार; जानें पूरा मामला

Mohammad Deepak Arrested: उत्तराखंड के कोटद्वार के एक जिम मालिक को, जो इस साल की शुरुआत में एक मुस्लिम दुकानदार से जुड़ी घटना के दौरान बजरंग दल के सदस्यों से भिड़ने के बाद काफी मशहूर हुए थे, एक लोकल बिजनेसमैन के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज करने, हमला करने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी. आरोपी दीपक कुमार, जो पौड़ी गढ़वाल जिले का रहने वाला है, को पुलिस ने इस बात की चिंता जताई थी कि इस घटना से शांति भंग हो सकती है, इसलिए एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया.

आखिर क्या है मामला

पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई बिजनेसमैन संजीव टोंक की कोटद्वार थाने में दी गई शिकायत के बाद की गई. अपनी शिकायत में टोंक ने आरोप लगाया कि दीपक ने उनके साथ बदतमीजी की, गाली-गलौज की, उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. शिकायत के आधार पर, पुलिस ने शुरू में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करना) के तहत मामला दर्ज किया. जांच के दौरान, पुलिस ने कहा कि उन्होंने CCTV फुटेज, फोटो और दूसरे सबूतों की जांच की.

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अब पुलिस की रडार पर मोहम्मद दीपक

जांच के बाद, BNS की धारा 196 (अलग-अलग ग्रुप के बीच दुश्मनी बढ़ाना) और धारा 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत और चार्ज भी जोड़े गए. पुलिस ने कहा कि मौजूद सबूतों से पहली नज़र में ऐसा लगता है कि दीपक ने शिकायत करने वाले के साथ गाली-गलौज की, मारपीट की और धमकी दी.अधिकारियों ने कहा कि दीपक को बाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया, जो किसी कॉग्निजेबल अपराध को रोकने के लिए प्रिवेंटिव अरेस्ट की इजाज़त देता है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुरुवार शाम को कोटद्वार नगर निगम इलाके में एक फ्लैग मार्च भी निकाला गया.

दीपक ने जनवरी में तब देश भर में ध्यान खींचा था जब कुछ लोगों ने एक बुज़ुर्ग मुस्लिम दुकानदार के नाम में “बाबा” शब्द के इस्तेमाल पर एतराज़ जताया था. झगड़े के दौरान, उसने अपना परिचय “मोहम्मद दीपक” के तौर पर दिया, और घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे वो इसी नाम से मशहूर हो गया.

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