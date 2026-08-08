शादी के लिए नहीं मिल रहे थे 'अमीर घर के रिश्ते', युवती ने कर दिया सनसनीखेज कांड... फिर 2 महीने तक पुलिस की आंखों में झोंकी धूल!

पंजाब के मोगा पुलिस ने एक ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजान देने वाली महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने रईस परिवार में शादी करने और समाज में अपना रौब जमाने के लिए ऐसा खतरनाक खेल खेला, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है. फ़िरोज़पुर की रहने वाली कोमलप्रीत कौर ने कोई छोटी-मोटी नहीं, बल्कि सीधे पंजाब पुलिस में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) की फर्जी वर्दी पहन ली और 2 महीने से ज्यादा समय तक पुलिस विभाग को भी चकमा देती रही. इतना ही नहीं, इसी झूठी शान और पुलिस वाली की वर्दी के दम पर उसने एक अमीर परिवार में अपनी शादी भी रचा ली. लेकिन कहते हैं न कि शातिर से शातिर अपराधी से कोई न कोई छोटी सी चूक हो ही जाती है. इस शातिर महिला की पोल किसी बड़े सुराग से नहीं, बल्कि रोजाना थाने आने वाले उसके ‘लंच बॉक्स’ ने खोल दी. आइए जानते हैं इस अनोखी और दिलचस्प वारदात की पूरी कहानी, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

क्या है पूरा मामला और कैसे रची साजिश?

मोगा पुलिस के मुताबिक, पकड़ी गई युवती की पहचान फ़िरोज़पुर जिले के मल्लेवाला गांव की रहने वाली कोमलप्रीत कौर के रूप में हुई है. कोमलप्रीत ने केवल अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने और किसी अमीर परिवार से शादी का रिश्ता पक्का करने के लिए पूरी एक फर्जी पुलिस पहचान गढ़ी थी. उसने अपने इस झूठ को सच साबित करने के लिए पंजाब पुलिस की पूरी वर्दी, दो वॉकी-टॉकी सेट और एक फर्जी डिपार्टमेंटल आईडी कार्ड तक तैयार कर लिया था. करीब एक महीने पहले उसने इसी फर्जी पहचान के बल पर एक अच्छे-खासे संपन्न परिवार में शादी भी कर ली थी.

टिफिन की आदत ने डूबो दी लुटिया

यह दिलचस्प मामला तब खुला जब कोमलप्रीत का डेली रूटीन सामने आया. वह रोज़ाना मोगा सिटी-1 पुलिस स्टेशन के पास स्थित सांझ केंद्र जाती थी और वहां के स्टाफ के पास अपना लंच टिफिन रख जाती थी. वह बहाना बनाती थी कि वह मेन चौक पर ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात है, इसलिए अपने साथ टिफिन नहीं ला सकती. करीब एक घंटे बाद वह वापस आती, अपना टिफिन उठाती और चली जाती थी. यह सिलसिला हफ्तों तक चलता रहा, जब तक कि किसी पुलिसकर्मी को उस पर शक नहीं हुआ. जब स्टाफ ने ड्यूटी रोस्टर में उसका नाम चेक किया, तो वह दूर-दूर तक कहीं नहीं मिली.

जब सवालों के घेरे में आ गई ‘फर्जी मैम साहब’

शक होने पर पुलिस स्टाफ ने उससे कुछ बुनियादी सवाल पूछने शुरू किए- जैसे कि वह किस बैच की अधिकारी है, उसकी पोस्टिंग कहां है और उसके सीनियर अधिकारी कौन हैं? इन सवालों के जवाब में कोमलप्रीत घबरा गई और कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई. इसके बाद पुलिस ने जब उसकी छानबीन और सामान की तलाशी ली, तो उनके होश उड़ गए. उसके पास से एक पूरी पंजाब पुलिस की वर्दी, 2 वॉकी-टाकी सेट, एक फर्जी डिपार्टमेंटल आईडी कार्ड, सब कुछ एक दम असली था, बस एक ही कमी थी वह सचमुच में कोई पुलिस ऑफिसर नहीं थी.

दो महीने का खेल मिनटों में हुआ खत्म

जांचकर्ताओं के मुताबिक, कोमलप्रीत पिछले दो महीनों से इस फर्जी पहचान के सहारे जी रही थी. उसका मकसद सिर्फ इतना था कि लोग उसे पुलिस अधिकारी समझकर सम्मान दें और वह आसानी से किसी अमीर परिवार में ब्याही जा सके. लेकिन उसी थाने के कर्मचारियों ने कड़ियों को आपस में जोड़ा और उसका यह हाई-प्रोफाइल ड्रामा चंद मिनटों में उजागर हो गया. फिलहाल, पुलिस ने कोमलप्रीत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और सरकारी प्रतीकों के दुरुपयोग का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इन दो महीनों में उसने अपनी इस झूठी पुलिस पहचान का इस्तेमाल करके किसी से पैसे या कोई अन्य अवैध फायदा तो नहीं उठाया था.

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