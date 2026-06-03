Home > क्राइम > Moga Crime News: रात को अंधेरे में पत्नी ऐसा क्या कर रही थी, सुबह होते-होते हो गया पति के साथ कांड!

Moga Crime News: रात को अंधेरे में पत्नी ऐसा क्या कर रही थी, सुबह होते-होते हो गया पति के साथ कांड!

Moga Crime News: शुक्रवार (29 मई, 2026) की रात को करीब 9 बजे उसकी पत्नी को किसी गैर पुरुष से फोन पर बात कर रही थी, जिससे उसका अफेयर बताया जा रहा है. महिला 9 साल के बच्चे की मां है.

By: JP Yadav | Published: June 3, 2026 6:58:25 AM IST

Moga Crime News: रात को अंधेरे में पत्नी ऐसा क्या कर रही थी, सुबह होते-होते हो गया पति के साथ कांड!
Moga Crime News: रात को अंधेरे में पत्नी ऐसा क्या कर रही थी, सुबह होते-होते हो गया पति के साथ कांड!


Moga Crime News: पंजाब के मोगा जिले में गैरमर्द से फोन पर पत्नी को बात करने से रोका तो दंपती के बीच जमकर विवाद हुआ. मामला इतना आगे बढ़ा कि पत्नी ने कथित तौर पर अपने मायके पक्ष के लोगों को बुला लिया. महिला के एक फोन कॉल पर कई हमलावर रात को ही आ धमके और घर के मुख्य गेट के ऊपर से चढ़कर अंदर आ गए. इसके बाद बेडरूम का दरवाजा तोड़कर सो रहे पति पर जानलेवा हमला कर दिया.  घटना की पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे आधा दर्जन से अधिक लोग गेट कूदकर घर में आते हैं और लोगों की पिटाई शुरू कर देते हैं. पति द्वारा घटना के बाद पुलिस को शिकायत दी गई. अब मोगा पुलिस मामला दर्ज करके जांच कर रही है.

पति-पत्नी के बीच कथित तौर पर ‘वो’ की एंट्री का पूरा मामला मोगा जिले के बाघापुराना क्षेत्र के गांव चन्नूवाला का है. पति वीर सिंह का आरोप है कि पत्नी का गैरमर्द के साथ अवैध संबंध है. पीड़ित पति का कहना है कि शादी के कुछ सालों के बाद ही उसकी पत्नी किसी से बात करती है और मुलाकात भी करती है. उसे बार-बार टोका भी गया है. अक्सर इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी होता है. नहरी विभाग में रीडर के पद पर कार्यरत वीर सिंह ने बताया कि उसकी शादी करीब 10 वर्ष पहले हरप्रीत कौर से हुई थी और उनका 9 वर्षीय बेटा है. बावजूद इसके वह गैर मर्द से बातचीत करती है. 

You Might Be Interested In

29 की रात को शुरू हुआ था विवाद

स्थानीय पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार,  वीर सिंह ने शुक्रवार (29 मई, 2026) की रात को करीब 9 बजे उसकी पत्नी को किसी गैर पुरुष से फोन पर बात कर रही थी. रात को बात करने पर वीर सिंह ने पत्नी हरप्रीत कौर को टोका तो वह भड़क गई. पति-पत्नी के सामान्य बातचीत कुछ देर बाद बहस और फिर झगड़े में तब्दील हो गई.  

यह भी पढ़ें:  Chhattisgarh News: पति के ही बिस्तर पर प्रेमी के साथ संबंध बनाती थी पत्नी; आखिर क्या हुआ था ‘उस’ रात; 1 साल बाद खुला सनसनीखेज राज

साढ़ू ने ज्यादा की पिटाई

वीर सिंह का आरोप है कि आरोप पर भड़की पत्नी गुरप्रीत कौर ने नाराज हो कर अपने रिश्तेदारों को फोन कर बुला लिया. अगले दिन शनिवार (30 मई, 2026) की सुबह उसका साढ़ू संदीप सिंह उर्फ काका, उसकी पत्नी, दो भाई, एक भाभी तथा एक अन्य व्यक्ति दीवार फांदकर घर में आ गए. इसके बाद पति वीर सिंह और उसकी 65 वर्षीय मां हरबंस कौर पर हमला कर दिया. इस हमले में दोनों घायल हो गए. आरोप है कि साढ़ू संदीप सिंह उर्फ काका ने ज्यादा पिटाई की और हंगामा किया.

यह भी पढ़ें:   Fatehpur News: गुजरात में रहता था पति, इधर पत्नी के बन गए गैरमर्द से संबंध; लौटा तो पल रहा था पेट में बच्चा

शोर सुनकर पड़ोसी आए तो भागे आरोपी

वहीं जब शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्र होने लगे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. उधर,  पुलिस को दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने पत्नी हरप्रीत कौर समेत छह लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें: Gwalior News: जिसे वह इश्क समझी वह था धोखा, दोस्ती, प्यार और जिस्म से खेला; आखिर में कर दिया बड़ा कांड

Tags: punjab news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

400 साल पुरानी साड़ी में कहर ढाई कंगना रनौत

June 3, 2026

‘पहली बारिश’ के पानी में छिपे हैं ये ‘अमृत’ समान...

June 3, 2026

सुबह 9 बजे के पहले भूलकर भी न करें ये...

June 2, 2026

किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा बार उठाई IPL ट्रॉफी? देखें...

June 2, 2026

सोनाक्षी सिन्हा के विवाद

June 2, 2026

5 जून को सिनेमाघरों में ये फिल्में हो रहीं रिलीज

June 2, 2026
Moga Crime News: रात को अंधेरे में पत्नी ऐसा क्या कर रही थी, सुबह होते-होते हो गया पति के साथ कांड!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Moga Crime News: रात को अंधेरे में पत्नी ऐसा क्या कर रही थी, सुबह होते-होते हो गया पति के साथ कांड!
Moga Crime News: रात को अंधेरे में पत्नी ऐसा क्या कर रही थी, सुबह होते-होते हो गया पति के साथ कांड!
Moga Crime News: रात को अंधेरे में पत्नी ऐसा क्या कर रही थी, सुबह होते-होते हो गया पति के साथ कांड!
Moga Crime News: रात को अंधेरे में पत्नी ऐसा क्या कर रही थी, सुबह होते-होते हो गया पति के साथ कांड!