टी-सीरीज ने PM Modi को लेकर जारी किया ऐसा गाना, इंटरनेट पर मचा बवाल, ये एक्टर हो रहे ट्रोल!

Modi Hai Τo Mumkin Hai song controversy: टी-सीरीज़ ने हाल ही में बॉलीवुड सितारों राजकुमार राव, अरशद वारसी, विक्रांत मैसी और वरुण धवन पर आधारित एक राजनीतिक गीत 'मोदी है तो मुमकिन है' रिलीज़ किया, इस गाने ने सोशल मीडिया पर तेज़ी से विवाद खड़ा कर दिया है.

By: Ashish Rai | Last Updated: October 9, 2025 11:09:11 PM IST

Modi Hai Τo Mumkin Hai song: टी-सीरीज़ ने हाल ही में बॉलीवुड सितारों राजकुमार राव, अरशद वारसी, विक्रांत मैसी और वरुण धवन पर आधारित एक राजनीतिक गीत ‘मोदी है तो मुमकिन है’ रिलीज़ किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है.

सोशल मीडिया पर खड़ा हुआ विवाद

इस गाने ने सोशल मीडिया पर तेज़ी से विवाद खड़ा कर दिया है, इस गाने को लेकर लोग इंटरनेट पर दो हिस्सों में बंटते नजर आए हैं. आलोचकों ने अभिनेताओं और निर्माताओं पर आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक प्रचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. कई यूजर्स ने निराशा व्यक्त की, यह दावा करते हुए कि बॉलीवुड के प्रभाव का मनोरंजन के बजाय राजनीतिक संदेश के लिए लाभ उठाया जा रहा है.

हालांकि, ऐसा नहीं है सिर्फ गाने का सिर्फ विरोध किया जा रहा. इस गाने को पसंद करने वाले लोगों का कहना है कि भारत की प्रगति के लिए मोदी सरकार ने जो काम किया है, उसके सम्मान में यह उचित है. इस संदेश की प्रशंसा की जानी चाहिए. वहीँ, अब तक टी-सीरीज़ और अभिनेताओं ने इस विवाद अपनी प्रतिक्रिया और आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

लोगों ने किया जमकर ट्रोल

वीडियो में बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव, अरशद वारसी, विक्रांत मैसी और वरुण धवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस गाने की रिलीज़ की सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई है और कलाकारों पर चुनाव से पहले राजनीतिक प्रचार करने का आरोप लगाया है. कई यूज़र्स ने निराशा व्यक्त करते हुए दावा किया है कि बॉलीवुड का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जा रहा है.

