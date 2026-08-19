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Gen Z से सीधे कनेक्ट करेगी मोदी सरकार, One Day, One University प्लान के तहत हर दिन केंद्रीय मंत्री विश्वविद्यालय पहुंचेंगे

Modi government Gen Z Connect: मोदी सरकार Gen Z स्टूडेंट्स और युवाओं से सीधा कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए पूरे देश में एक नया प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित 'वन डे, वन यूनिवर्सिटी' प्रोग्राम के तहत, एक केंद्रीय मंत्री हर दिन एक यूनिवर्सिटी जाकर स्टूडेंट्स से सीधे बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं और सुझावों को समझेंगे.

By: Shristi S | Published: August 19, 2026 10:47:28 PM IST

Gen Z से सीधे कनेक्ट करेगी मोदी सरकार
Gen Z से सीधे कनेक्ट करेगी मोदी सरकार


One Day One University Scheme: मोदी सरकार Gen Z स्टूडेंट्स और युवाओं से सीधा कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए पूरे देश में एक नया प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित ‘वन डे, वन यूनिवर्सिटी’ प्रोग्राम के तहत, एक केंद्रीय मंत्री हर दिन एक यूनिवर्सिटी जाकर स्टूडेंट्स से सीधे बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं और सुझावों को समझेंगे.

इस पहल के तहत, केंद्रीय मंत्री स्टूडेंट्स के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उनकी राय लेंगे और युवाओं के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे. इसका मकसद सरकार और देश के युवाओं के बीच सीधा कम्युनिकेशन को मजबूत करना है.

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NEET विवाद के बीच स्टूडेंट्स तक पहुंचने की तैयारी

सरकार की यह पहल ऐसे समय में आई है जब NEET पेपर लीक विवाद को लेकर दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. यह मुद्दा एक राजनीतिक विवाद बन गया है, और विपक्षी पार्टियों ने इसे संसद में उठाया है. विपक्ष ने 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स पर पुलिस कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिससे मानसून सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही बाधित हुई.

सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी और युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने की ज़िम्मेदारी दी गई है. दोनों मंत्री प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी और दूसरे केंद्रीय मंत्रियों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में भी इस प्रस्तावित प्रोग्राम पर चर्चा हुई.

देश में करीब 1,300 यूनिवर्सिटी

इस प्रोग्राम का संभावित दायरा काफी बड़ा है. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के डेटा के मुताबिक, देश में करीब 1,300 यूनिवर्सिटी हैं. इनमें 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 522 स्टेट यूनिवर्सिटी शामिल हैं. बाकी यूनिवर्सिटी डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आती हैं. अगर प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है, तो केंद्रीय मंत्री बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स तक सीधे पहुंच सकते हैं.

स्टूडेंट्स से सीधे बातचीत करने की यह पहल NEET विवाद से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार की युवाओं तक पहुंच बढ़ाने के बीच आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोशल मीडिया के ज़रिए कई बार स्टूडेंट्स से सीधे बातचीत कर चुके है. सरकार युवाओं की शिक्षा, स्किल्स और रोज़गार प्रोग्राम्स को भी तेज़ी से प्राथमिकता दे रही है. अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, प्रधानमंत्री मोदी ने कई पहलों की घोषणा की, जिसमें फ़्री ऑनलाइन कोचिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा एक स्किलिंग प्रोग्राम शामिल है.

यूनिवर्सिटीज़ में सीधे बातचीत पर ज़ोर

‘वन डे, वन यूनिवर्सिटी’ प्रोग्राम के ज़रिए, सरकार इन पहलों को सीधे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं और विचारों को आमने-सामने सुनने की कोशिश करेगी. प्रोग्राम के तहत केंद्रीय मंत्रियों का यूनिवर्सिटीज़ का दौरा, ज़मीनी स्तर पर युवाओं तक सरकार की पहुंच को सीधे जोड़ने की दिशा में एक प्रस्तावित कदम है. हालांकि, प्रोग्राम के फ़ाइनल फ़ॉर्मेट की जानकारी अभी तक पता नहीं है.

Tags: gen zmodi government
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