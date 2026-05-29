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न NTA, न सरकार…अब नीट के पेपर की सुरक्षा करेगी सेना! पेपर लीक से बचने के लिए वायुसेना का थामा हाथ?

NEET Re-Exam: केंद्र सरकार 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए, NEET-UG के प्रश्न पत्रों की ढुलाई हेतु भारतीय वायु सेना के इस्तेमाल की संभावना पर विचार कर रही है. हालांकि, इस पर अंतिम फैसला आना बाकी है.

By: Preeti Rajput | Published: May 29, 2026 7:45:19 AM IST

अब नीट के पेपर की सुरक्षा करेगी सेना
अब नीट के पेपर की सुरक्षा करेगी सेना


NEET Re-Exam: NEET पेपर लीक के बाद 3 मई को परिक्षा रद्द कर दी गई थी और वापस परीक्षा का ऐलान किया गया है. पेपर लीक विवाद के बाद सरकार 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क है. लाखों छात्रों के भविष्य से दोबारा गड़बड़ी न हो, इसके लिए सरकार की तरफ से कई तरह के नियम, फैसले और सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है. 

सेना को दी जाएगी पेपर की सुरक्षा 

नीट री-एग्जाम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में परीक्षा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई. इस दौरान ये भी बात उठी कि क्या नीट पेपर की सुरक्षा वायुसेना को सौंप देनी चाहिए. हालांकि, फिलहाल इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. लेकिन सरकार अब पेपर लीक से बचने के लिए सेना से मदद पर विचार कर रही है. अगर ऐसा होता है, तो यह NTA और सरकार की एक बड़ी नाकामी मानी जाएगी. क्योंकि पेपर सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना को देना कोई आम बात नहीं है. इसका मतलब साफ होगा कि  NTA और सरकार पेपर की सुरक्षा करने में नाकाम है. 

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वायुसेना को सौंपी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी 

बैठक में विचार किया गया कि परीक्षा से जुड़े लॉजिस्टिक कार्यों की जिम्मेदारी पोस्टल विभाग को न देकर भारतीय वायु सेना को दिया जाए. सुत्रों के मुताबिक, पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग और प्रश्नपत्र सुरक्षा से लेकर उन्हें परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाने के लिए भी एयरफोर्स से मदद लेने पर भी चर्चा हुई. हालांकि, फिलहाल अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. सरकार हर स्तर पर सुरक्षा को मजबूत करने पर विचार कर रही है.

21 जून को होगी परीक्षा 

आज हुई बैठक में 21 जून को होने वाली परीक्षा को लेकर विचार-विमर्श किया गया है. सरकार का ध्यान  प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और परीक्षा केंद्रों की निगरानी पर है. जानकारी के मुताबिक, आने वाले दिनों में सरकार परीक्षा को लेकर कई बड़े फैसले ले सकती है.  

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क्यों हो रहा NEET RE-EXAM?

12 मई को, NTA ने पेपर लीक के आरोपों के बीच NEET-UG परीक्षा रद्द कर दी. दोबारा परीक्षा 21 जून को तय की गई है. CBI ने शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया. केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले की जांच के लिए विशेष टीमें बनाईं, पूरे देश में तलाशी अभियान चलाया और तुरंत गिरफ्तारियां कीं. अब तक, इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. CBI ने पहले बताया था कि अब तक की जांच से प्रश्न पत्र लीक के असली स्रोत का पता चल गया है.

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Tags: Modi GovtNEET Paper Leakneet re examNTA
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