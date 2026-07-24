Home > देश > 10 साल जेल और 10 करोड़ का जुर्माना… पेपर लीक करने वालों पर टूटेगा कानून का शिकंजा! मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन

10 साल जेल और 10 करोड़ का जुर्माना… पेपर लीक करने वालों पर टूटेगा कानून का शिकंजा! मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन

Paper Leak Law 2026: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेपर लीक विवाद और स्टडेंट प्रोटेस्ट के बीच दो मोर्चों पर एक्शन लिया है.  पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग के बाद, केंद्रीय कैबिनेट की एक जरूरी मीटिंग हुई, जिसमें संसोधन हुए पेपर लीक बिल के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई और उसे मंज़ूरी दी गई.

By: Shristi S | Published: July 24, 2026 3:35:56 PM IST

मोदी सरकार का पेपर लीक पर सबसे बड़ा एक्शन
मोदी सरकार का पेपर लीक पर सबसे बड़ा एक्शन


Modi Government Paper Leak Bill: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेपर लीक विवाद और स्टडेंट प्रोटेस्ट के बीच दो मोर्चों पर एक्शन लिया है.  पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की मीटिंग के बाद, केंद्रीय कैबिनेट की एक जरूरी मीटिंग हुई, जिसमें संसोधन हुए पेपर लीक बिल के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई और उसे मंज़ूरी दी गई.

इस बीच, आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया में चर्चा की. कैबिनेट मीटिंग में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को और मजबूत करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई.

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अगले हफ्ते मॉनसून सेशन में बिल पेश करेगी सरकार

सरकार अगले हफ़्ते के मॉनसून सेशन में इस बदले हुए बिल को संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है. इसमें पेपर लीक माफिया के खिलाफ़ कड़े नियम शामिल होंगे. एक स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, जिसे कानूनी मदद मिलेगी, और फास्ट-ट्रैक कोर्ट को तीन महीने के अंदर जांच करके अपना फैसला सुनाने का अधिकार होगा. इसके अलावा, पेपर लीक मामले में 10 साल की सज़ा और ₹10 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था कि पेपर लीक कोई छोटी-मोटी बात नहीं है. उन्होंने कहा कि यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा है, और सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून ला रही है.

CJP के साथ बातचीत

इस बीच, छात्रों के विरोध के बीच, CJP और केंद्र सरकार के बीच बातचीत को भी अहम माना जा रहा है. CJP ने पहले मंत्रियों के सरकारी घरों या दफ्तरों में मीटिंग करने से मना कर दिया था, और न्यूट्रल जगह पर बातचीत की मांग की थी. इसके बाद, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग हुई. CJP केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय करने और विरोध के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने जैसी अहम मांगें उठा रहा है.

Tags: CJP ProtestPaper Leakpm modi
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