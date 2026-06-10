12 साल पूरे होने पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा! अहमदाबाद मेट्रो सहित कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आज यानी 10 जून को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक के दौरान देश के विकास को रफ्तार देने के लिए कई उपयोगी और दूरगामी फैसले लिए गए. इन फैसलों में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स और गुजरात के अहमदाबाद में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं. चलिए समझते हैं सबकुछ सिलसिलेवार तरीके से.

अहमदाबाद मेट्रो रेल को लेकर क्या फैसले हुए?

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2ए के तहत 6 किलोमीटर के कॉरिडोर को मंजूरी दी गी है. इसके तहत इसमें पांच नए स्टेशन बनाए जाएंगे. इस परियोजना को कुछ बिंदुओं के जरिए समझिए.

• अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार पर लगभग 2,169 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

• इस परियोजना से करीब 2,500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है.

• विस्तार कार्य पूरा होने के बाद अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 77.63 किलोमीटर हो जाएगी.

• परियोजना से दोनों शहरों के बीच सार्वजनिक परिवहन को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

अमरावती को भी सरकार से मिला तोहफा

आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दो बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट घोषित किए गए हैं. इसमें सबसे पहला 23.25 लाख वर्ग फीट एरिया में 1299 करोड़ रुपये की लागत से सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल ऑफिस अकॉमोडेशन (सरकारी आवास गृह) शामिल हैं. वहीं दूसरा जनरल पूल रेजिडेंशियल अकॉमोडेशन के तहत 31.30 लाख वर्ग फीट इलाके में 1235 करोड़ रुपये के आवास शामिल हैं.

पीएम मोदी ने नेहरू को पछाड़ा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार दो कार्यकालों में भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में उन्हें खड़े होकर तालियां बजाकर सम्मान दिया. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पीएम मोदी ने बुधवार को 4,399 दिन लगातार पद पर पूरे किए, जिससे उन्होंने जवाहर लाल नेहरू के 4,398 दिनों के निर्वाचित कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया.

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