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मोदी सरकार की किसानों को राहत! खरीफ फसलों को लेकर यूनियन कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

Union Cabinet Meeting: अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार 2019 में तय किए गए 'लागत + 50 प्रतिशत मुनाफा' फॉर्मूले के आधार पर MSP तय कर रही है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 13, 2026 7:38:15 PM IST

मोदी सरकार की किसानों को राहत!
मोदी सरकार की किसानों को राहत!


Union Cabinet Meeting: पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसानों और ऊर्जा क्षेत्र को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए. सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी. इसके साथ ही देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोयला गैसीकरण योजना पर भी बड़ा फैसला लिया गया. सरकार का कहना है कि इन कदमों से किसानों की आय बढ़ेगी और विदेशों पर ऊर्जा निर्भरता कम होगी.

धान के MSP में 72 रुपये की बढ़ोतरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने जानकारी दी कि सरकार ने धान का MSP 72 रुपये बढ़ाकर 2,441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. इसके अलावा खरीफ सीजन की 14 प्रमुख फसलों के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है. सरकार का कहना है कि यह फैसला किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर दाम दिलाने के उद्देश्य से लिया गया है. MSP बढ़ने से किसानों की आमदनी में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है.

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‘लागत + 50% मुनाफा’ फॉर्मूला जारी

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार 2019 में तय किए गए ‘लागत + 50 प्रतिशत मुनाफा’ फॉर्मूले के आधार पर MSP तय कर रही है. इसका मतलब है कि किसानों की उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है. सरकार के मुताबिक इसी नीति के तहत खरीफ और अन्य फसलों के MSP में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है. इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने और खेती को लाभकारी बनाने में मदद मिल रही है.

इन फसलों के MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

सरकार के अनुसार सूरजमुखी के बीज के MSP में सबसे ज्यादा 622 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. इसके बाद कपास में 557 रुपये, नाइजरसीड में 515 रुपये और तिल में 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है. वहीं उत्पादन लागत के मुकाबले सबसे ज्यादा संभावित मुनाफा मूंग में 61 प्रतिशत रहने का अनुमान है. इसके बाद बाजरा और मक्का में 56-56 प्रतिशत तथा अरहर/तूर में 54 प्रतिशत लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है. सरकार का दावा है कि इन फैसलों से किसानों को कुल करीब 2.6 लाख करोड़ रुपये का भुगतान होगा.

कोयले से गैस बनाने की योजना को मंजूरी

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार ने कोल गैसीफिकेशन योजना को भी मंजूरी दी है. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के पास इतना कोयला है कि वह अगले 200 वर्षों तक देश की जरूरतें पूरी कर सकता है.
सरकार अब तकनीक के जरिए कोयले को सीधे जलाने की बजाय उसे गैस में बदलने की दिशा में काम करेगी. इससे पर्यावरण को कम नुकसान होगा और ऊर्जा उत्पादन के नए विकल्प तैयार होंगे.

37,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना

सरकार ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है. इस गैस का इस्तेमाल खाद बनाने, बिजली उत्पादन और औद्योगिक केमिकल तैयार करने में किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे यूरिया, गैस और केमिकल के आयात पर निर्भरता कम होगी. वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए देश में ऊर्जा और केमिकल उत्पादन को मजबूत बनाना रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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Tags: Ashwini VaishnawMSP Kharif Cropspm modiUnion Cabinet Meeting
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