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बिहार के 87 रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे आधुनिक समय सारिणी बोर्ड! रेलवे की नई पहल से लोगों में हर्ष का माहौल

Bihar News: सोनपुर मंडल के 87 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक समय सारिणी बोर्ड को लगाए जाने से आम रेल यात्री काफी खुश नजर आ रहे है. ज्ञात हो कि इसके लिए 15 जून को इ-नीलामी होगी. रेलवे अधिकारी इस बाबत काफी आश्वस्त और विश्वास से परिपूर्ण नजर आ रहे है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Last Updated: June 15, 2026 4:42:58 PM IST

बिहार के 87 स्टेशनों पर लगेंगे आधुनिक समय सारिणी
बिहार के 87 स्टेशनों पर लगेंगे आधुनिक समय सारिणी


Bihar News: सोनपुर मंडल के 87 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक समय सारिणी बोर्ड को लगाए जाने से आम रेल यात्री काफी खुश नजर आ रहे है. ज्ञात हो कि इसके लिए 15 जून को ई-नीलामी होगी. रेलवे अधिकारी इस बाबत काफी आश्वस्त और विश्वास से परिपूर्ण नजर आ रहे है. उनका कहना है कि इससे रेल यात्रियों को जानकारी प्राप्त करने में आसानी तो होगी ही, साथ ही उनकी सूचना व्यवस्था भी बेहतर होगी. 
गौरतलब है कि रेल यात्रियों को सूचना संबंधी कई प्रकार की समस्याओं का सामना आए दिन करना पड़ता है. जिससे उनका समय और धैर्य दोनों पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. अधिकारी इस समस्या को लेकर काफी दिनों से सकारात्मक पहल की कोशिश में लगे हुए थे. परंतु कुछ कारणवश इसे अमलीजामा पहनाने में थोड़ा वक्त लग गया. इस पहल से ट्रेनों के आवागमन की जानकारी आसानी से मिल सकेगी. इससे रेलवे की छवि सुधरने में भी मदद मिलेगी. बहरहाल रेल यात्री इससे काफी खुश नजर आ रहे है. 

15 जून को होगी ई-नीलामी

रेलवे ने इन बोर्ड को लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिसके अन्तर्गत इसे ई-नीलामी के माध्यम से क्रियान्वित करने की योजना है. इसके लिए 15 जून को ऑनलाइन नीलामी आयोजित की जाएगी. सभी इच्छुक व्यक्ति, संस्थाएं, कंपनियां, एजेंसियां इसमें हिस्सा ले सकेंगी. रेलवे ने बताया कि बेगूसराय और नवगछिया रेलवे स्टेशनों पर एनएफआर स्टॉल संचालन के लिए भी ई-नीलामी की जाएगी. यह नीलामी 18 जून को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. इच्छुक उद्यमी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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87 स्टेशनों पर लगेंगे आधुनिक समय सारणी बोर्ड

इस योजना के अन्तर्गत कुल 87 स्टेशन जिसमें शाहपुर पटोरी, दलसिंहसराय समेत सोनपुर मंडल के स्टेशन शामिल होंगे. इससे रेल यात्रियों को रेल संबंधी समस्याओं के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा.
रेलवे का मानना हैं कि इस पहल से सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की पूरी संभावना है. विज्ञापन और स्टॉल संचालन से होने वाली आय का उपयोग यात्रियों की यात्रा को सुगम और यादगार बनाने की दिशा में लगाया जाएगा. रेलवे का मानना है कि यात्रियों को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देना रेलवे का प्राथमिक उद्देश्य है, जिस दिशा में कार्य निरन्तर जारी है.

रोजगार के भी खुलेंगे अवसर

इस योजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यवसायों को भी फायदा होगा. नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को बेहतर जानकारी, सुविधाएं और आधुनिक स्टेशन अनुभव मिलने की उम्मीद है.  

Tags: bihar newsIndian Railways
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