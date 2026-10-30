MLC Chunav 2026 Results: वाराणसी और नागपुर में हार, फिर भी MLC चुनावों में BJP को मिली है बड़ी जीत! समझिये पूरा गणित

MLC Chunav 2026 Results: हाल ही में उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 4 राज्यों में हुए MLC चुनावों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस दोनों के लिए खुशी और निराशा दोनों लेकर आए. एक ओर जहां कर्नाटक में सत्ता होने के बावजूद कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और वह एक भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि BJP को उन दो निर्वाचन क्षेत्रों में हार मिली जो सबसे अहम थे. पहला नागपुर औ दूसरा वाराणसी. नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का मुख्यालय है जबकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है. यूपी में वाराणसी में हार के बावजूद BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. देशभर यानी चारों राज्यों की बात करें तो BJP ने कुल 28 सीटों में से 13 पर जीत हासिल की और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर NDA की कुल सीटों की संख्या 16 तक पहुंचा दी. इस तरह भाजपा की जीत का प्रतिशत 50 प्रतिशत से ऊपर पहुंच जाता है. इस मामले में कांग्रेस कहीं नहीं ठहरती है.

बिहार से कर्नाटक तक फायदे में भाजपा

BJP गठबंधन ने कर्नाटक की सभी 4 सीटें जीतीं जबकि उत्तर प्रदेश में 11 में से 6 सीटें हासिल कीं. इसी तरह बिहार में 8 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की. महाराष्ट्र में सत्तासीन ‘महायुति’ ने 5 में से 2 सीटें जीतीं, जबकि विपक्षी ‘महा विकास अघाड़ी’ ने 3 सीटें हासिल कीं. कांग्रेस को एकमात्र जीत नागपुर से मिली, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का राजनीतिक गढ़ माना जाता है. उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखा और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी जीत की ओर अग्रसर रही. इन दोनों सीटों पर पार्टी ने 2020 में भी जीत हासिल की थी.

‘शून्य’ सीटों को लेकर BJP ने कांग्रेस का मज़ाक उड़ाया

बुधवार को जब शुरुआती नतीजे आने लगे तो BJP नेताओं ने कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को निशाना बनाया. खासकर कर्नाटक में जहां कांग्रेस सत्ता में होने के बावजूद एक भी सीट नहीं जीत सकी. प्रधानमंत् नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर विपक्षी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि इन चार राज्यों में मतदान बैलेट पेपर के ज़रिए हुआ था- ‘ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं?.’ यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) पर सवाल उठा रही है और बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग कर रही है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, तब भी कांग्रेस जनता का समर्थन हासिल करने में नाकाम रही थी. नवीन ने कहा कि जनता बार-बार कांग्रेस की अराजक राजनीति को नकार रही है. उन्होंने आगे कहा कि चाहे चुनाव EVM से हों या बैलेट पेपर से जनता का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही बना हुआ है.