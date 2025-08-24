Home > देश > Namaste Sada Vatsale: कांग्रेस नेताओं को भाया RSS का गीत! डीके शिवकुमार के बाद अब इस MLA ने तारीफ में पढ़े कसीदे

Congress mla hd ranganath:विधायक ने कहा कि उपमुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में इसे गाए जाने के बाद, उन्होंने भी इसे सुना। मैंने इसका अर्थ पढ़ा। इसमें कहा गया है कि हमें उस भूमि की पूजा करनी चाहिए जहाँ हम पैदा हुए हैं। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता।

Published By: Ashish Rai
Published: August 24, 2025 20:18:20 IST

Rss anthem: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नक्शेकदम पर चलते हुए, सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायक एचडी रंगनाथ ने रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक गीत की शुरुआती पंक्तियाँ गाईं और उसकी जमकर प्रशंसा की। इससे पहले, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार ने 21 अगस्त को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास राज्य विधानसभा में हुई भगदड़ पर चर्चा के दौरान आरएसएस का एक गीत गाकर सबको चौंका दिया था। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी।

डीके शिवकुमार के बाद, कांग्रेस विधायक ने गाया- नमस्ते सदावत्सले

तुमकुरु जिले के कुनिगल में पत्रकारों से बात करते हुए, रंगनाथ ने आरएसएस के गीत ‘नमस्ते सदावत्सले’ की शुरुआती पंक्तियाँ गाईं। गीत को बहुत अच्छा बताते हुए, विधायक ने कहा कि उपमुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में इसे गाए जाने के बाद, उन्होंने भी इसे सुना। मैंने इसका अर्थ पढ़ा। इसमें कहा गया है कि हमें उस भूमि की पूजा करनी चाहिए जहाँ हम पैदा हुए हैं। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। हमारी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हमें दूसरों की अच्छी बातों को स्वीकार करना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, “दक्षिणपंथी जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करने पर ज़ोर देते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से कभी नहीं मेल खा सकती। अगर कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)  का गाना गाता है, तो इसमें बुराई क्या है? मैं बस यही प्रश्न पूछ रहा हूँ।”

