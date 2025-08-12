Home > देश > Mithun Chakraborty: ‘खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेंगे’, बिलावल भुट्टो भुट्टो की धमकी के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने दिया करारा जवाब

Mithun Chakraborty: ‘खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेंगे’, बिलावल भुट्टो भुट्टो की धमकी के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने दिया करारा जवाब

Bilawal Bhutto Zardari: बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और सांसद बिलावल भुट्टो जरदारी की धमकियों का करारा जवाब दिया है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अगर दिमाग़ खराब हुआ तो एक के बाद एक ब्रह्मोस दागेंगे।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 12, 2025 17:42:00 IST

Mithun Chakraborty
Mithun Chakraborty

Mithun Chakraborty: बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और सांसद बिलावल भुट्टो जरदारी की धमकियों का करारा जवाब दिया है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अगर दिमाग़ खराब हुआ तो एक के बाद एक ब्रह्मोस दागेंगे। बता दें कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोमवार को धमकी दी थी कि एक और युद्ध हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान भारत से अपनी छह नदियाँ वापस ले लेगा। 

पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द करने समेत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कई कड़े कदम उठाए थे, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और बिलावल बार-बार इस मुद्दे पर युद्ध की धमकी देते रहते हैं। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज का नियंत्रण मिला और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण मिला।

‘खोपड़ी सनक जाएगी और एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेंगे’

बिलावल के बयान पर समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, ‘अगर पाकिस्तान ऐसी बात करेगा तो फिर खोपड़ी सनक जाएगी और एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेंगे। हम भी डैम बनाने की सोच रहे हैं। मैं पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं, उनसे हमारा कोई लेना-देना नहीं है, वो अच्छे लोग हैं। मैंने ये सब सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी की गीदड़भभकियों पर बोला है।’ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल कहा था कि अगर भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखता है और बांध बनाता है, तो भारत के ख़िलाफ़ युद्ध होगा।

बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर युद्ध छिड़ता है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने नहीं सोचा था कि हम सिंधु पर बांध बनाने की घोषणा करेंगे और पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों को धमकी देंगे कि हम पानी रोक देंगे। हमने इसके लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई है।

Vadodara Rape Case: पति से नहीं हो रहा था बच्चा, ससुर और नंदोई ने किया बहू का रेप, फिर जो हुआ…

मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी 

इससे ठीक दो दिन पहले, अमेरिका में बैठे पाकिस्तानी सेना प्रमुख और फ़ील्ड मार्शल मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान को डुबोने की कोई कोशिश की गई, तो पाकिस्तान आधी दुनिया को डुबो देगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उनकी धमकी का करारा जवाब देते हुए कहा, “परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और भारत इस ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। हम अपनी रक्षा करना जानते हैं।”

रद्द होगा SIR? सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से बिहार की सियासत में मचा भूचाल! अगर ऐसा हुआ तो सितंबर तक…

Tags: asim munirBilawal Bhutto Zardarihome-hero-pos-2Mithun Chakraborty reply to Bilawal Bhutto Zardaripakistan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना उबले अंडे खाने से क्या होता है?

August 12, 2025

Phone से बात पर क्यों होने लगता है गर्दन मे...

August 12, 2025

भारत की ये 10 बातें कर देंगी आपको हैरान

August 12, 2025

क्या आपको पता हैं लंगड़ा आम के नाम की कहानी?...

August 12, 2025

आप भी जानिए white sauce pasta बनाने का सबसे आसान...

August 11, 2025

जानिए आंवला खाने के बेहतरीन फायदे

August 11, 2025
Mithun Chakraborty: ‘खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेंगे’, बिलावल भुट्टो भुट्टो की धमकी के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने दिया करारा जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Mithun Chakraborty: ‘खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेंगे’, बिलावल भुट्टो भुट्टो की धमकी के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने दिया करारा जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mithun Chakraborty: ‘खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेंगे’, बिलावल भुट्टो भुट्टो की धमकी के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने दिया करारा जवाब
Mithun Chakraborty: ‘खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेंगे’, बिलावल भुट्टो भुट्टो की धमकी के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने दिया करारा जवाब
Mithun Chakraborty: ‘खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेंगे’, बिलावल भुट्टो भुट्टो की धमकी के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने दिया करारा जवाब
Mithun Chakraborty: ‘खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेंगे’, बिलावल भुट्टो भुट्टो की धमकी के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने दिया करारा जवाब
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?