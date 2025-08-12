Mithun Chakraborty: ‘खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेंगे’, बिलावल भुट्टो भुट्टो की धमकी के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने दिया करारा जवाब

Mithun Chakraborty: बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और सांसद बिलावल भुट्टो जरदारी की धमकियों का करारा जवाब दिया है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अगर दिमाग़ खराब हुआ तो एक के बाद एक ब्रह्मोस दागेंगे। बता दें कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोमवार को धमकी दी थी कि एक और युद्ध हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान भारत से अपनी छह नदियाँ वापस ले लेगा।

पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द करने समेत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कई कड़े कदम उठाए थे, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और बिलावल बार-बार इस मुद्दे पर युद्ध की धमकी देते रहते हैं। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज का नियंत्रण मिला और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण मिला।

‘खोपड़ी सनक जाएगी और एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेंगे’

बिलावल के बयान पर समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, ‘अगर पाकिस्तान ऐसी बात करेगा तो फिर खोपड़ी सनक जाएगी और एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेंगे। हम भी डैम बनाने की सोच रहे हैं। मैं पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं, उनसे हमारा कोई लेना-देना नहीं है, वो अच्छे लोग हैं। मैंने ये सब सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी की गीदड़भभकियों पर बोला है।’ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल कहा था कि अगर भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखता है और बांध बनाता है, तो भारत के ख़िलाफ़ युद्ध होगा।

On Bilawal Bhutto's reported statement on Indus Water Treaty, BJP leader Mithun Chakraborty says, "…Agar aisi baatein karte rahenge aur hamari khopdi sanak gayi toh phir ek ke baad ek BrahMos chalega… We have also thought of building a dam where 140…

बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर युद्ध छिड़ता है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने नहीं सोचा था कि हम सिंधु पर बांध बनाने की घोषणा करेंगे और पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों को धमकी देंगे कि हम पानी रोक देंगे। हमने इसके लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई है।

मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी

इससे ठीक दो दिन पहले, अमेरिका में बैठे पाकिस्तानी सेना प्रमुख और फ़ील्ड मार्शल मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान को डुबोने की कोई कोशिश की गई, तो पाकिस्तान आधी दुनिया को डुबो देगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उनकी धमकी का करारा जवाब देते हुए कहा, “परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और भारत इस ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। हम अपनी रक्षा करना जानते हैं।”

