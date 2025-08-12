‘140 करोड़ लोगों के पेशाब में बह जाएगा पाकिस्तान…’ Mithun Chakraborty ने बिलावल भुट्टो को कह दी ऐसी बात, Video देख शहबाज-मुनीर के हलक से नहीं उतर रहा पानी

Mithun Chakraborty on Pakistan: भाजपा नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है। हाल ही में पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो के सिंधु जल संधि पर दिए गए कथित बयान पर मिथुन चक्रवर्ती की प्रतिक्रिया सामने आई है। जिसमें उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “अगर आप ऐसी बातें करते रहेंगे और हमारी झोपड़ी डूब गई, तो एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेंगे। हमने एक बांध बनाने के बारे में भी सोचा है, जहाँ 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे। उसके बाद, हम बांध खोल देंगे, और सुनामी आ जाएगी। मुझे पाकिस्तान के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैंने यह सब उनके (बिलावल भुट्टो) लिए कहा है।”

बिलावल भुट्टों ने क्या कहा?

दरअसल, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को दिया है। जिसके बाद से पाकिस्तान लगातार गीदड़भपकी देता रहा है। बिलावल भुट्टो भी लगातार भारत को धमकाता रहता है। अब, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को युद्ध की धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर भारत सिंधु जल संधि को निलंबित करता है और सिंधु नदी पर बांध बनाने की कोशिश करता है, तो हालात युद्ध की ओर ले जा सकते हैं।

बिलावल ने यह बयान भिटाई में हजरत शाह अब्दुल लतीफ के 282वें उर्स के दौरान आयोजित ‘शाह लतीफ पुरस्कार’ समारोह में दिया।

#WATCH | Kolkata, WB: On Bilawal Bhutto’s reported statement on Indus Water Treaty, BJP leader Mithun Chakraborty says, “…Agar aisi baatein karte rahenge aur hamari khopdi sanak gayi toh phir ek ke baad ek BrahMos chalega… We have also thought of building a dam where 140… pic.twitter.com/biXisYeFzM — ANI (@ANI) August 12, 2025







आसिम मुनीर दे रहा गीदड़भपकी

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर अब अमेरिका की धरती से भारत को धमका रहा है। दरअसल, उन्होंने कहा कि, अगर उनके देश को खतरा हुआ तो वह परमाणु युद्ध भी छेड़ सकते हैं। मुनीर का यह संबोधन वैसे तो होटल में पाकिस्तानियों के एक खास समूह के लिए था, लेकिन मुनीर ने इसमें जिस तरह परमाणु युद्ध की धमकी दी, उसने चिंता पैदा कर दी है। अब इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। जिसमें मंत्रालय ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। अब मुनीर के इस खुलासे से पाकिस्तान बौखला गया है और डैमेज कंट्रोल में जुट गया है।