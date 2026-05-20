किसने रची मिथिला एक्सप्रेस को जलाने की साजिश? ट्रेन के टॉयलेट में मिला कुछ ऐसा; हरकत में आ गई आरपीएफ

Howrah Railway Station Incident: हावड़ा स्टेशन पर खड़ी मिथिला एक्सप्रेस में आग लगाने की कथित साज़िश से जुड़ा एक मामला सामने आया है. रेल मंत्रालय के अनुसार, ट्रेन के एक कोच में आग लगने की रिपोर्ट मिलने के बाद जांच शुरू की गई थी. जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले है. दरअसल, जानकारी सामने आ रही है कि जांच के दौरान पेट्रोल में भीगा हुआ कपड़े का एक आधा जला हुआ टुकड़ा बरामद किया गया. अगर रेलवे कर्मचारियों ने समय रहते सतर्कता नहीं दिखाई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

बताया जा रहा है कि फिलहाल रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और अन्य जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं.

क्या है पूरा मामला?

रेलवे के अनुसार, मिथिला एक्सप्रेस ट्रेन को दोपहर 2:59 बजे हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर लाया गया था. इसके बाद, लगभग 3:45 बजे यात्रियों ने बताया कि ट्रेन के पिछले हिस्से से तीसरे कोच के टॉयलेट से धुआं और लपटें निकल रही थीं. जैसे ही ये जानकारी रेलवे कर्मचारी को मिली तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई. रेलवे कर्मचारियों ने लगभग 7 मिनट में 2 फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया. घटना के बाद एक तकनीकी निरीक्षण किया गया और शाम 4:18 बजे ट्रेन परीक्षक ने प्रभावित कोच को अलग करने का आदेश जारी किया.

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बड़ा हादसा टला

रेल मंत्रालय के अनुसार, रेलवे कर्मचारियों की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण एक बड़ी तबाही टल गई. यदि आग पर समय रहते काबू न पाया गया होता तो इससे ट्रेन में सवार यात्रियों और रेलवे की संपत्ति दोनों को भारी नुकसान हो सकता था. प्रारंभिक जांच के दौरान, RPF कर्मियों ने कोच के टॉयलेट से पेट्रोल में भीगा हुआ, आधा जला हुआ कपड़ा बरामद किया, जिससे जानबूझकर आग लगाने की साज़िश का संदेह पैदा हो गया है.

रेलवे ने अपने बयान में क्या कहा?

इस पूरे मामले पर रेलवे ने अपना बयान जारी किया है. जिसमें जानकारी देते हुए बताया गया है कि शुरुआती हालात यह संकेत देते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व डर फैलाने और अराजकता पैदा करने के विशेष इरादे से यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं. घटना के बाद, RPF, स्थानीय पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां ​​हरकत में आ गई हैं. स्टेशन और ट्रेन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है ताकि किसी भी संभावित संदिग्ध की पहचान की जा सके. इसके अलावा, रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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