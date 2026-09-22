Maharashtra: टिफिन में मेथी की सब्जी लाना पड़ा महंगा! छात्र पर लगा 50 रुपये का जुर्माना, स्कूल को नोटिस

Maharashtra News: महाराष्ट्र के मीरा-भाईंदर में टिफिन में मेथी की सब्जी लाने पर एक छात्र से कथित तौर पर 50 रुपये जुर्माना वसूलने का मामला सामने आया है. शिकायत के बाद मीरा-भाईंदर महानगरपालिका के शिक्षा विभाग ने तपोवन विद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इस मामले के सामने आने के बाद स्कूलों में विद्यार्थियों के खान-पान पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को लेकर बहस छिड़ गई है.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी रॉबर्ट डिसूजा ने इस संबंध में महानगरपालिका के पास शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक, स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी जैन समाज से हैं और दाखिले के समय अभिभावकों को कथित तौर पर विद्यार्थियों के टिफिन में मांसाहारी भोजन के साथ-साथ कंद-मूल वाली खाद्य सामग्री नहीं लाने के निर्देश दिए जाते हैं.

नोटिस में क्या कहा गया?

इसी पृष्ठभूमि में एक छात्र द्वारा टिफिन में मेथी की सब्जी लाने पर उससे 50 रुपये जुर्माना वसूले जाने की शिकायत की गई. मामले की जानकारी मिलने के बाद महानगरपालिका के शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रशासन से जवाब मांगा है.

पालिका की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों के भोजन पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाने और किसी विशेष खाद्य पदार्थ को लाने पर जुर्माना वसूलने को गंभीरता से लिया गया है. नोटिस में यह भी कहा गया है कि ऐसी कार्रवाई विद्यार्थियों के अधिकारों और शिक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन के दायरे में आ सकती है.

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला

मीरा रोड स्थित एक अन्य स्कूल में इससे पहले पर्युषण पर्व के दौरान विद्यार्थियों को टिफिन में प्याज, लहसुन और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ नहीं लाने की सूचना दी गई थी. इस मामले को लेकर भी विवाद हुआ था.

शिक्षा विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद संबंधित स्कूल ने अपना परिपत्र वापस ले लिया था. फिलहाल, मेथी की सब्जी लाने पर 50 रुपये जुर्माना लगाए जाने के मामले में तपोवन विद्यालय प्रबंधन की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.