प्रियंका गांधी कौन होती हैं? बिहार की मिंता देवी ने कांग्रेस की शहजादी को लगाई ऐसी लताड़, बाप-बाप करने लगे राहुल

Minta Devi on Priyanka Gandhi: बिहार के सीवान में एक ग्रामीण परिवार की गृहिणी मिंता देवी को आज उस समय एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा और उनकी टीम ने उनके चेहरे वाली टी-शर्ट पहन रखी थी और उनका नाम सुर्खियों में था। 35 वर्षीय मिंता देवी कांग्रेस के “वोटर चोरी” अभियान में एक और मील का पत्थर बन गई हैं, क्योंकि मतदाता सूची में उनकी उम्र 124 वर्ष दर्ज है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव आयोग की इस गलती पर बड़े सवाल उठाए हैं और कहा है कि मतदाता सूची में नाम, परिवार के पते जैसी कई फर्जी जानकारियां दर्ज हैं।

मिंता देवी ने क्या कहा?

सीवान के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत मिंता देवी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिसमें उन्होंने कहा कि, “मैं एक गृहिणी हूं, मुझे राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किए जाने और इस तरह मोहरा बनाए जाने का दुख है। मेरी बस यही विनती है कि मेरी मतदाता पहचान पत्र में सुधार किया जाए।” इसके अलावा, उन्होंने कहा कि, उनका परिवार – जो वर्तमान में छपरा के प्रभुनाथ नगर में रहता है- अचानक हुए प्रचार से बचना चाहता है। यह उनके परिवार- पति, बच्चों और ससुराल वालोंके लिए मानसिक यातना है।

वोटर आईडी कार्ड में हुई गलती को ठीक करवाना चाहती हूं: मिंता देवी

उन्होंने कहा कि, “प्रियंका गांधी कौन होती हैं मेरी तस्वीर टी-शर्ट पर छापकर उसे पहनकर मेरा विरोध करने वाली? मैं सुबह से ही परेशान हूँ। लोग मुझे फोन कर रहे हैं। पत्रकार मेरे दरवाजे पर आ रहे हैं। गलती कैसे हुई, यह बताते हुए उन्होंने कहा कि वोटर आईडी कार्ड में उनकी जन्मतिथि 1900 दर्ज है। आधार कार्ड में उनकी जन्मतिथि 1990 है। वह अपने वोटर आईडी कार्ड में हुई गलती को ठीक करवाना चाहती हैं। उन्हें दो दिन पहले ही इस गलती के बारे में पता चला था। उन्होंने कहा, “लेकिन प्रियंका गांधी का इससे कोई लेना-देना नहीं है। वह इसमें दखल क्यों दे रही हैं?” उन्होंने कहा कि वोटर आईडी कार्ड में हुई गलती उनकी गलती नहीं है। उन्होंने आगे कहा, “वह मेरा विरोध क्यों कर रही हैं?”

वह मेरी रिश्तेदार नहीं हैं: मिंता देवी

जब उनसे पूछा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा उनके समर्थन में लड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा, “यह कैसा समर्थन है? उन्होंने मेरा चेहरा और नाम पहना हुआ है। उन्होंने मेरा पता सार्वजनिक कर दिया है। उन्हें मेरा समर्थन क्यों करना चाहिए? वह मेरे लिए कौन हैं? वह मेरी रिश्तेदार नहीं हैं।”

चुनाव आयोग से की ये अपील

परिवार ने चुनाव आयोग से इस त्रुटि को जल्द से जल्द सुधारने की अपील की है, ताकि उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे।चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बिहार में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा है कि कई “अपात्र व्यक्ति” मतदाता पहचान पत्र हासिल करने में सफल रहे हैं, क्योंकि 2004 के बाद से एसआईआर समय-समय पर आयोजित नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि “कई लोग” जाने-अनजाने में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के कई मतदाता पहचान पत्र अपने पास रखने में कामयाब रहे हैं।