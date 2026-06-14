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फिर महंगा होगा पेट्रोल-डीजल! करोड़ों लोगों के जेब पर पड़ेगा असर; केंद्रीय मंत्री के बयान ने बढ़ाई चिंता

Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी से लोग चिंतित हैं. मंत्री सुरेश गोपी के बयान के बाद फिर से दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अभी कोई घोषणा नहीं हुई है.

By: Preeti Rajput | Published: June 14, 2026 1:17:07 PM IST

फिर महंगा होगा पेट्रोल-डीजल!
फिर महंगा होगा पेट्रोल-डीजल!


Petrol-Diesel Price Hike: भारत के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले महीने तेजी देखने को मिली है. जिसने लोगों के जेब पर काफी गहरा असल डाला है. वहीं अब एक बार से फ्यूल के दामों को लेकर माहौल गर्म हो गया है. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी के बयान ने चिंता बढ़ा दी है. जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोल-डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं. हालांकि, सरकार ने फिलहाल किसी बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया है. लेकिन केंद्रीय मंत्री के बयान से ये साफ हो गया है कि आने वाले समय में फ्यूल की कीमते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की स्थिति पर निर्भर करती है.

क्या फिर बढ़ेगा पेट्रोल-डीजल का दाम?

केरल के त्रिशूर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि ‘सरकार वैश्विक ऊर्जा बाजार पर लगातार नजर रखे हुए हैं. उन्होंने साफ कहा कि ‘पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में बढ़ोतरी कच्चे तेल की उपलब्धता और उसकी सप्लाई की स्थिति को देखकर किया जाता है.’ ईंधन के दाम फिर बढ़ने पर उन्होंने कहा कि ‘ये पूरी तरह कच्चे तेल की आपूर्ति और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी फैसला पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा ही लिया जाएगा.

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मिडिल ईस्ट में तनाव जारी 

काफी समय से मिडिल ईस्ट में तनाव देखने को मिल रहा है. जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है. इसके कारण दुनिया के कई हिस्सों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ गई. किसी भी तरह की राजनीतिक या वैश्विक अस्थिरता होने पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं. इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है जो तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं. भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, इसलिए जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, तो देश में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं.

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Tags: petrol diesel price hikesuresh gopi statement
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