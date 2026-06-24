बेंगलुरु में फिर थमी मेट्रो, लोगों में मची अफरातफरी, ट्रकों और लॉरियों में लिफ्ट लेकर घर पहुंचे लोग

टेक सिटी बेंगलुरु में मंगलवार को मेट्रो की पर्पल लाइन में तकनीकी खराबी आने की वजह से अफरातफरी मच गयी. लोगों को घर जाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और शहर के कई स्टेशनों पर लंबी लाइनें देखने को मिलीं।

इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. लोगों ने घर पहुंचने के लिए लॉरी और ट्रकों में लिफ्ट ली, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं. इसकी वजह से लोग नेताओं और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं.

लॉरी और ट्रकों से लिफ्ट मांगते लोग

मेट्रो के अचानक रुकने के बाद जब घर लौट रहे बहुत से यात्रियों को उतरने के लिए कहा गया तो सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी. वैकल्पिक परिवहन की तलाश में चारों और अफरातफरी मची हुई थी. मेट्रो में खराबी की वजह से यात्रियों की अचानक बढ़ी भीड़ के कारण कैब और ऑटो सर्विस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया, जिससे परेशान यात्री घर पहुंचने के लिए लॉरी और ट्रकों पर चढ़ते हुए देखे गए.

विपक्ष ने साधा निशाना

यात्रियों की परेशानी को लेकर लोगों के अलावा विपक्ष ने भी राज्य सरकार पर ‘फर्स्ट वर्ल्ड बनाम थर्ड वर्ल्ड’ वाला हमला बोला. इस अव्यवस्था पर प्रतिक्रिया देते हुए बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने पोस्ट किया, “फर्स्ट-वर्ल्ड टेक टैलेंट. थर्ड-वर्ल्ड गवर्नेंस. यही बेंगलुरु की कहानी है.”

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “मेट्रो में रुकावटें अब बहुत ज्यादा और चिंताजनक रूप से बार-बार होने लगी हैं. और हर बार जब मेट्रो सेवा ठप होती है तो पूरे शहर में अफरा-तफरी मच जाती है. कैब गायब हो जाती हैं. ऑटो वाले सवारी ले जाने से मना कर देते हैं. लोग बीच रास्ते में ही फंस जाते हैं. कल भारत की ‘सिलिकॉन वैली’ में काम करने वाले मेहनती प्रोफेशनल्स को काम के बाद घर पहुंचने के लिए ट्रकों और लॉरियों में लिफ्ट लेने पर मजबूर होना पड़ा. वे कल फिर उठेंगे, ऑफिस जाएंगे, टैक्स भरेंगे और उसी खराब सिस्टम को फिर से झेलेंगे.”

पर्पल लाइन में आई खराबी

मेट्रो अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे पर्पल लाइन की कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन पर एक ट्रेन में तकनीकी खराबी का पता चला. इस खराबी की वजह से पर्पल लाइन पर मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुईं, जो शहर के महत्वपूर्ण हिस्सों को जोड़ती है. बता दें कि इसी रास्ते पर व्हाइटफील्ड तक फैला आईटी कॉरिडोर भी शामिल है. यह खराबी लोगों के आने-जाने के व्यस्त समय (पीक आवर्स) के दौरान हुई, जिससे शुरू में ट्रेन सेवाएं रुक गईं और सैकड़ों यात्री फंस गए. हालांकि अब मेट्रो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है. मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि रात भर मरम्मत का काम चला और बुधवार सुबह 5 बजे तक समस्या पूरी तरह ठीक हो गई और पूरी लाइन पर सामान्य कामकाज बहाल हो गया.