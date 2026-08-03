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पीएम मोदी का वीडियो हटाने के मामले में Meta की घेराबंदी, जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की मांग

PM Modi Video Removed: इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी की सोमवार को राजधानी दिल्ली में मीटिंग हुई. कमिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाने पर कड़ा रुख अपनाया.

By: Shristi S | Published: August 3, 2026 7:48:58 PM IST

पीएम मोदी का वीडियो हटाने के मामले में Meta की घेराबंदी
पीएम मोदी का वीडियो हटाने के मामले में Meta की घेराबंदी


PM Modi Video Removed: इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी की सोमवार को राजधानी दिल्ली में मीटिंग हुई. कमिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का वीडियो फेसबुक से हटाने पर कड़ा रुख अपनाया. मीटिंग के दौरान कई मेंबर्स ने मेटा अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे.

मेटा अधिकारियों ने माफी मांगी और कहा कि प्रधानमंत्री का वीडियो टेक्निकल गलती की वजह से हटाया गया था. हालांकि, कमिटी के कई मेंबर्स ने कहा कि यह मामला सिर्फ माफी मांगने का नहीं है, बल्कि जवाबदेही तय करने का भी है.

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मेटा अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग

कमिटी मेंबर्स ने वीडियो हटाने के लिए जिम्मेदार मेटा अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की. इसके अलावा, कमिटी ने मेटा से कंपनी के प्लेटफॉर्म पर विवादित और आपत्तिजनक कंटेंट के बारे में उसकी कार्रवाई की डिटेल्स मांगी. मीटिंग अभी भी चल रही है. सरकार ने हाल ही में फेसबुक द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के भारत के युवाओं को संबोधित करने और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा करने वाले हालिया पोस्ट को कुछ समय के लिए ब्लॉक करने के बाद मेटा के एक टॉप अधिकारी को तलब किया था.

वीडियो हटाने के लिए फेसबुक की सफाई

US-बेस्ड सोशल मीडिया कंपनी ने इस घटना के लिए टेक्निकल गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहराया और माफी मांगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इस सफाई को काफी नहीं पाया. इस घटना के बाद, मेटा ने IT मिनिस्ट्री को बताया कि प्रधानमंत्री और कुछ खास अकाउंट्स से किए गए पोस्ट की प्लेटफॉर्म पर कड़ी जांच होगी, जिसमें कंपनी के सीनियर अधिकारियों द्वारा कई लेयर की जांच शामिल है. मेटा ने सरकार को लिखकर PM मोदी और दूसरे खास अकाउंट्स से किए गए पोस्ट के लिए लागू किए गए कड़े सिक्योरिटी उपायों के बारे में बताया.

इस बीच, हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने PM मोदी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट के बारे में BJP कार्यकर्ताओं की शिकायतों के बाद कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स और मेटा इंडिया के हेड के खिलाफ दो केस दर्ज किए हैं. BJP की तेलंगाना यूनिट की सोशल मीडिया कोर कमेटी के एक सदस्य की 29 जुलाई की शिकायत के बाद, IT एक्ट और इंडियन पीनल कोड की अलग-अलग धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई. एक पुलिस अधिकारी ने कहा ये केस उन लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं जिन्होंने पोस्ट किए और उन्होंने उन्हें कैसे ऑथराइज़ किया.

Tags: FACEBOOKMetanarendra modi
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