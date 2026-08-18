‘मेरे सपनों का उत्तराखंड’ में अब तक 35 हजार से ज्यादा छात्रों ने पोर्टल पर अपलोड किए निबंध, सीएम धामी खुद कर रहे अभियान की मॉनिटरिंग

Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर ‘सीएम विद्यार्थी मंथन डॉट कॉम’ पोर्टल पर अभी तक 35 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने अपने निबंध लिख कर अपलोड कर दिए हैं. सीएम धामी ने बीते 10 अगस्त को 11-12वीं के करीब तीन लाख विद्यार्थियों के साथ ऑनलाइन मंथन करते हुए उन्हें राज्य के विकास में अपने विजन को एक निबंध के रूप में ऑनलाइन भेजने का आह्वान किया था.

सीएम धामी ने युवा विद्यार्थियों से पर्यटन,रोजगार, सामाजिक विकास, वन पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी आदि विषयों पर अपने विचार साझा करने को ‘मेरे सपनों का उत्तराखंड’ अभियान में शामिल होने की बात करते हुए कहा था कि उनके द्वारा स्वयं ऐसे विचारों का अवलोकन करते हुए उन्हें राज्य की पॉलिसी में शामिल किया जाएगा.

स्मरण रहे कि सीएम धामी ने 140 श्रेष्ठ विचार लिखने वाले युवा विद्यार्थियों के साथ अपने शासन के सचिवों के साथ विचार विमर्श करने और स्वयं के साथ भी अनुभव साझा करने की बात कही थी.

धामी सरकार ने की है स्कॉलरशिप देने की भी घोषणा

धामी सरकार ने ऐसे श्रेष्ठ विद्यार्थियों को उनके कैरियर में परीक्षा तैयारियों में स्कॉलरशिप देने की भी घोषणा की है. साथ ही अन्य पुरस्कार भी अपनी ओर से दिए जाने की बात कही थी, जिसके बाद इस अभियान में पूरे राज्य से ऑनलाइन प्रविष्टियां आने लगी हैं, जिसकी संख्या 35 हजार से अधिक हो चुकी है.

जानकारी के मुताबिक निबंध प्रविष्टि अपलोड करते ही विद्यार्थी को प्रमाण पत्र भी मिल रहा है, जिससे उनमें इस अभियान में शामिल होने का जोश जुनून बना हुआ है.

जेन जी और अल्फा दोनों जेनरेशन ले रही है हिस्सा

इस अभियान के संयोजक डॉ. राहुल अग्रवाल ने बताया कि ऐसा अभियान देश ने पहली बार हो रहा है, जिसमें जेन जी और अल्फा दोनों जेनरेशन हिस्सा ले रही है. उन्होंने बताया कि इस अभियान को सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों का समर्थन मिल रहा है और हर मिनट में राज्य के किसी न किसी कोने से निबंध पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे है. उन्होंने बताया कि 24 अगस्त तक निबंध को पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि है.

जानकारी के मुताबिक सीएम पुष्कर सिंह धामी भी स्वयं इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं जो ये दर्शाता है कि सीएम धामी ने इस विजन निबंध अभियान को कितनी अहमियत दी है.