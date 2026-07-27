‘सही नहीं ठहराया जा सकता सिर्फ विरोध-प्रदर्शन के आधार पर लाठीचार्ज ‘ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

भारत के मुख्य CJI सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ विरोध-प्रदर्शन के आधार पर पुलिस की ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता और विरोध-प्रदर्शनों के लिए एक समान प्रोटोकॉल बनाने की बात कही. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया कि वह विरोध-प्रदर्शनों से निपटने के लिए देशव्यापी दिशानिर्देश बना सकता है. कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसा और पुलिस द्वारा बल का अत्यधिक प्रयोग दोनों ही अस्वीकार्य हैं.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों को लगी चोटों को लेकर वे भी उतने ही चिंतित हैं. उन्होंने ज़ोर दिया कि एक कामकाज करने वाले लोकतंत्र के लिए प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों का स्व-अनुशासन जरूरी है. ये टिप्पणियां तब आईं जब परीक्षा पेपर लीक के आरोपों को लेकर देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी कई याचिकाओं का ज़िक्र बेंच के सामने किया गया. इन याचिकाओं में 20 जुलाई के संसद चलो मार्च और उसके बाद बिहार में हुई घटनाओं के दौरान पुलिस की ज्यादती के आरोप भी शामिल थे. बेंच में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना भी शामिल थे. सीनियर वकील विकास सिंह ने कोर्ट से एक जैसे नियम बनाने का आग्रह किया. पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश और कुछ हद तक संतुलन बनाने की ज़रूरत है.

धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदर्शन के बाद दिया था इस्तीफा

यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के कुछ दिनों बाद सामने आया है. धर्मेंद्र प्रधान ने हफ़्तों तक चले देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के बाद इस्तीफ़ा दिया था और केंद्र सरकार ने संसद में पेपर लीक के ख़िलाफ़ सख़्त कानून लाने की दिशा में कदम उठाए थे. जस्टिस कांत ने कहा कि हम कल सभी मामलों को लिस्ट करेंगे. इसे गलत तरीके से न लें. अगर ज्यादती हुई है तो निष्पक्ष रूप से उस पर गौर किया जा सकता है कि किसने किया है वगैरह यह सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे देश का मुद्दा है. ऐसा नहीं हो सकता कि विरोध प्रदर्शन हो और इसलिए लाठीचार्ज हो जाए. ऐसा भी नहीं हो सकता कि इन विरोध प्रदर्शनों में हिंसा हो.

बिहार में AK-47 का इस्तेमाल

एक याचिका का ज़िक्र करते हुए, राज्यसभा सांसद मनोज झा की ओर से पेश वकील फ़ौज़िया शकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस की कार्रवाई से संबंधित जानकारी (जिसमें बिहार के सिवान ज़िले में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी भी शामिल है) के साथ एक विस्तृत रिट याचिका दायर की गई है,

शकील ने कहा कि हमने विस्तृत जानकारी के साथ एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें बिहार में गोलीबारी की घटना भी शामिल है. सिवान में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था. हमने डेटा भी जमा किया है. एक अन्य वकील ने अनुरोध किया कि विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर मारपीट का शिकार हुए छात्रों के परिवारों की ओर से दायर कई याचिकाओं और आवेदनों पर एक साथ सुनवाई की जाए. इस पर जवाब देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट पहले से ही विरोध प्रदर्शनों के लिए पूरे देश में लागू होने वाले दिशा-निर्देशों की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

शांतपूर्ण धरने की मिली है इजाजत

CJI ने कहा कि विरोध प्रदर्शन वगैरह के लिए पूरे देश में लागू होने वाले दिशा-निर्देशों की मांग करने वाली एक याचिका है संविधान के तहत शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार मिला हुआ है. जब तक विरोध शांतिपूर्ण है, इसकी इजाज़त है. यह बात उन्होंने तब कही जब याचिकाकर्ता-वकील शैलेश मणि त्रिपाठी की ओर से पेश सीनियर वकील शंकरनारायणन ने कहा कि उनकी याचिका में ऐसे दिशा-निर्देशों की मांग की गई है.

सीजीआई बोले- होना चाहिए एक प्रोटोकॉल

जस्टिस बागची ने इस बात पर जोर दिया कि कोर्ट को कानून लागू करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा की भी उतनी ही चिंता है. जस्टिस बागची ने कहा कि सभी लोगों को लगी चोटें, चाहे वे पुलिसकर्मी हों या कोई और हमारे लिए समान रूप से चिंता का विषय हैं. हम राज्य से यह बताने के लिए कह सकते हैं कि पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के पर्याप्त उपकरण और गार्ड, हेलमेट वगैरह क्यों नहीं दिए गए. चीफ जस्टिस ने कहा कि हर किसी को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, बशर्ते यह उचित अनुमति के साथ और तय जगहों पर हो. वहीं, अगर कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ किया है, तो उस पर भी गौर किया जा सकता है.