Home > देश > ‘सही नहीं ठहराया जा सकता सिर्फ विरोध-प्रदर्शन के आधार पर लाठीचार्ज ‘ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

‘सही नहीं ठहराया जा सकता सिर्फ विरोध-प्रदर्शन के आधार पर लाठीचार्ज ‘ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

चीफ जस्टिस ने कहा कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ज़रूरी लगता है. उन्होंने कहा कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए. हर किसी को विरोध करने का अधिकार है

By: JP Yadav | Published: July 27, 2026 12:09:00 PM IST

'सही नहीं ठहराया जा सकता सिर्फ विरोध-प्रदर्शन के आधार पर लाठीचार्ज ' सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
'सही नहीं ठहराया जा सकता सिर्फ विरोध-प्रदर्शन के आधार पर लाठीचार्ज ' सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी


भारत के मुख्य CJI सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ विरोध-प्रदर्शन के आधार पर पुलिस की ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता और विरोध-प्रदर्शनों के लिए एक समान प्रोटोकॉल बनाने की बात कही. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया कि वह विरोध-प्रदर्शनों से निपटने के लिए देशव्यापी दिशानिर्देश बना सकता है. कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसा और पुलिस द्वारा बल का अत्यधिक प्रयोग दोनों ही अस्वीकार्य हैं.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों को लगी चोटों को लेकर वे भी उतने ही चिंतित हैं. उन्होंने ज़ोर दिया कि एक कामकाज करने वाले लोकतंत्र के लिए प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों का स्व-अनुशासन जरूरी है. ये टिप्पणियां तब आईं जब परीक्षा पेपर लीक के आरोपों को लेकर देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी कई याचिकाओं का ज़िक्र बेंच के सामने किया गया. इन याचिकाओं में 20 जुलाई के संसद चलो मार्च और उसके बाद बिहार में हुई घटनाओं के दौरान पुलिस की ज्यादती के आरोप भी शामिल थे. बेंच में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना भी शामिल थे. सीनियर वकील विकास सिंह ने कोर्ट से एक जैसे नियम बनाने का आग्रह किया. पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश और कुछ हद तक संतुलन बनाने की ज़रूरत है. 

You Might Be Interested In

धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदर्शन के बाद दिया था इस्तीफा

यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के कुछ दिनों बाद सामने आया है. धर्मेंद्र प्रधान ने हफ़्तों तक चले देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के बाद इस्तीफ़ा दिया था और केंद्र सरकार ने संसद में पेपर लीक के ख़िलाफ़ सख़्त कानून लाने की दिशा में कदम उठाए थे. जस्टिस कांत ने कहा कि हम कल सभी मामलों को लिस्ट करेंगे. इसे गलत तरीके से न लें. अगर ज्यादती हुई है तो निष्पक्ष रूप से उस पर गौर किया जा सकता है कि किसने किया है वगैरह यह सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे देश का मुद्दा है. ऐसा नहीं हो सकता कि विरोध प्रदर्शन हो और इसलिए लाठीचार्ज हो जाए. ऐसा भी नहीं हो सकता कि इन विरोध प्रदर्शनों में हिंसा हो.  

बिहार में AK-47 का इस्तेमाल

एक याचिका का ज़िक्र करते हुए, राज्यसभा सांसद मनोज झा की ओर से पेश वकील फ़ौज़िया शकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस की कार्रवाई से संबंधित जानकारी (जिसमें बिहार के सिवान ज़िले में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी भी शामिल है) के साथ एक विस्तृत रिट याचिका दायर की गई है,

शकील ने कहा कि हमने विस्तृत जानकारी के साथ एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें बिहार में गोलीबारी की घटना भी शामिल है. सिवान में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था. हमने डेटा भी जमा किया है. एक अन्य वकील ने अनुरोध किया कि विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर मारपीट का शिकार हुए छात्रों के परिवारों की ओर से दायर कई याचिकाओं और आवेदनों पर एक साथ सुनवाई की जाए. इस पर जवाब देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट पहले से ही विरोध प्रदर्शनों के लिए पूरे देश में लागू होने वाले दिशा-निर्देशों की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

शांतपूर्ण धरने की मिली है इजाजत

CJI ने कहा कि विरोध प्रदर्शन वगैरह के लिए पूरे देश में लागू होने वाले दिशा-निर्देशों की मांग करने वाली एक याचिका है संविधान के तहत शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार मिला हुआ है. जब तक विरोध शांतिपूर्ण है, इसकी इजाज़त है. यह बात उन्होंने तब कही जब याचिकाकर्ता-वकील शैलेश मणि त्रिपाठी की ओर से पेश सीनियर वकील शंकरनारायणन ने कहा कि उनकी याचिका में ऐसे दिशा-निर्देशों की मांग की गई है.

सीजीआई बोले- होना चाहिए एक प्रोटोकॉल

जस्टिस बागची ने इस बात पर जोर दिया कि कोर्ट को कानून लागू करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा की भी उतनी ही चिंता है. जस्टिस बागची ने कहा कि सभी लोगों को लगी चोटें, चाहे वे पुलिसकर्मी हों या कोई और हमारे लिए समान रूप से चिंता का विषय हैं. हम राज्य से यह बताने के लिए कह सकते हैं कि पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के पर्याप्त उपकरण और गार्ड, हेलमेट वगैरह क्यों नहीं दिए गए. चीफ जस्टिस ने कहा कि हर किसी को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, बशर्ते यह उचित अनुमति के साथ और तय जगहों पर हो. वहीं, अगर कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ किया है, तो उस पर भी गौर किया जा सकता है.

 

Tags: jantar mantar protest
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

तेजी से वजन घटाने में असरदार हैं ये 5 चीजें!

July 26, 2026

कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त?

July 26, 2026

2026 में भारत के लिए कितने खिलाड़ियों ने किया डेब्यू?...

July 26, 2026

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए तरबूज के बीज?

July 26, 2026

बॉलीवुड के वो मशहूर स्टार्स, जिनकी रगों में दौड़ता है...

July 26, 2026

कौन हैं वो एक्ट्रेस, जिन्होंने पेट्रोल पंप पर किया काम

July 26, 2026
‘सही नहीं ठहराया जा सकता सिर्फ विरोध-प्रदर्शन के आधार पर लाठीचार्ज ‘ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘सही नहीं ठहराया जा सकता सिर्फ विरोध-प्रदर्शन के आधार पर लाठीचार्ज ‘ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
‘सही नहीं ठहराया जा सकता सिर्फ विरोध-प्रदर्शन के आधार पर लाठीचार्ज ‘ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
‘सही नहीं ठहराया जा सकता सिर्फ विरोध-प्रदर्शन के आधार पर लाठीचार्ज ‘ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
‘सही नहीं ठहराया जा सकता सिर्फ विरोध-प्रदर्शन के आधार पर लाठीचार्ज ‘ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी