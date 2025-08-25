Home > देश > Ghaziabad Accident: इंसानियत हुई शर्मसार! कार सवार ने सड़क पर लेटे मानसिक विक्षिप्त को कुचला, मौके पर हुई मौत

Ghaziabad Accident: इंसानियत हुई शर्मसार! कार सवार ने सड़क पर लेटे मानसिक विक्षिप्त को कुचला, मौके पर हुई मौत

Road Accident In Ghaziabad: हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।

Published By: Ashish Rai
Published: August 25, 2025 21:04:10 IST

Road Accident In Ghaziabad(गाजियाबाद में कार ने मानसिक रूप से विक्षिप्त को रौंदा)
Road Accident In Ghaziabad(गाजियाबाद में कार ने मानसिक रूप से विक्षिप्त को रौंदा)

Ghaziabad News: गाजियाबाद में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक कार ने सड़क पर पड़े एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को बेरहमी से रौंद दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।

PM Modi on Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, चेतावनी के साथ दिया ये कड़ा संदेश!

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस 

घटना मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के होटल फॉर्च्यून इन के सामने की बताई जा रही है। पुलिस ने कार का नंबर ट्रेस कर लिया है। गाड़ी एक निजी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। फिलहाल पुलिस गाड़ी मालिक की तलाश और पूरे मामले की जांच में जुटी है।

कार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को ‘उड़ाया’

वहीं, इससे पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के उड़ जाने की घटना सामने आई है। सामने आए वीडियो के मुताबिक, एक तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को उड़ा दिया। एक्सप्रेसवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के बाद भी कार सवार ने अपनी स्पीड कम नहीं की। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहाँ उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

Agrasen Global City project:अग्रसेन ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट से बदल जाएगी हरियाणा की तस्वीर

Tags: ghaziabad news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025
Ghaziabad Accident: इंसानियत हुई शर्मसार! कार सवार ने सड़क पर लेटे मानसिक विक्षिप्त को कुचला, मौके पर हुई मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Ghaziabad Accident: इंसानियत हुई शर्मसार! कार सवार ने सड़क पर लेटे मानसिक विक्षिप्त को कुचला, मौके पर हुई मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ghaziabad Accident: इंसानियत हुई शर्मसार! कार सवार ने सड़क पर लेटे मानसिक विक्षिप्त को कुचला, मौके पर हुई मौत
Ghaziabad Accident: इंसानियत हुई शर्मसार! कार सवार ने सड़क पर लेटे मानसिक विक्षिप्त को कुचला, मौके पर हुई मौत
Ghaziabad Accident: इंसानियत हुई शर्मसार! कार सवार ने सड़क पर लेटे मानसिक विक्षिप्त को कुचला, मौके पर हुई मौत
Ghaziabad Accident: इंसानियत हुई शर्मसार! कार सवार ने सड़क पर लेटे मानसिक विक्षिप्त को कुचला, मौके पर हुई मौत
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?