Ghaziabad Accident: इंसानियत हुई शर्मसार! कार सवार ने सड़क पर लेटे मानसिक विक्षिप्त को कुचला, मौके पर हुई मौत

Ghaziabad News: गाजियाबाद में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक कार ने सड़क पर पड़े एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को बेरहमी से रौंद दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

घटना मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के होटल फॉर्च्यून इन के सामने की बताई जा रही है। पुलिस ने कार का नंबर ट्रेस कर लिया है। गाड़ी एक निजी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। फिलहाल पुलिस गाड़ी मालिक की तलाश और पूरे मामले की जांच में जुटी है।

कार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को ‘उड़ाया’

वहीं, इससे पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के उड़ जाने की घटना सामने आई है। सामने आए वीडियो के मुताबिक, एक तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को उड़ा दिया। एक्सप्रेसवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के बाद भी कार सवार ने अपनी स्पीड कम नहीं की। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहाँ उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

