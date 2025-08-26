Home > देश > प्रेमिका के मुंह में डाली ऐसी चीज, फट गया गला और हो गई मौत; जालिम बॉयफ्रेंड की करतूत जान छूटेंगे पसीने

प्रेमिका के मुंह में डाली ऐसी चीज, फट गया गला और हो गई मौत; जालिम बॉयफ्रेंड की करतूत जान छूटेंगे पसीने

Lover kills girlfriend: कर्नाटक के मैसूर से एक झकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया है। वहीँ बताया जा रहा है कि, उत्तर-पश्चिम में रहने वाली एक लड़की की उसके प्रेमी ने ही हत्या कर डाली। बताया जानकारी के लिए बता दें। लड़की अपनी दोस्त से मिली थी।

August 26, 2025

Love Affair: कर्नाटक के मैसूर से एक झकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया है। वहीँ बताया जा रहा है कि, उत्तर-पश्चिम में रहने वाली एक लड़की की उसके प्रेमी ने ही हत्या कर डाली। बताया जानकारी के लिए बता दें। लड़की अपनी दोस्त से मिली थी। इस दौरान उसके  प्रेमी ने सड़क पर उसके मुँह में जिलेटिन विस्फोट करके उसकी हत्या कर डाली। बताया जा रहा है कि ये खतरनाक विस्फोट महिला के मुँह में हुआ जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई और उसकी मौत हो गई।

प्रेमी ने ऐसे हत्या को दिया अंजाम 

इसके बाद उसने मोबाइल में विस्फोट की झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने इस  मामले को लेकर जांच शुरू की तो, सच्चाई सामने आ गई। फिर पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह घटना मैसूर के सालिग्राम के भेर्या गाँव में हुई। यहाँ गेरासनहल्ली गाँव की रहने वाली 20 साल की रक्षिता की हत्या उसके प्रेमी सिद्धाराजू ने कर दी, जो बिलिकेरे गाँव का रहने वाला था।

शादीशुदा थी महिला 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, मैसूर के हुंसूर के गेरासनहल्ली की रहने वाली रक्षिता की शादी केरल के सुभाष नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। वहीँ बताया जा रहा है कि, रक्षिता का एक दो साल का बेटा भी है, लेकिन रक्षिता का पेरियापटना तालुका के बेट्टादपुरा निवासी सिद्धाराजू के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी के बाद भी उनका प्रेम प्रसंग जारी रहा और वह सिद्धाराजू से बातचीत और मुलाकात करती रही। सिद्धाराजू, रक्षिता का करीबी रिश्तेदार है। रक्षिता और सिद्धाराजू दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रक्षिता के परिवार ने उसकी शादी केरल के एक युवक से करवा दी।

