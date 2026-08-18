Mehul Choksi Lawyer Vijay Aggarwal Arrest: ब्रिटेन से एक मशहूर भारतीय क्रिमिनल लॉयर विजय अग्रवाल के बारे में मंगलवार को सनसनीखेज खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अग्रवाल को लंदन के पॉश इलाके मेफेयर में ब्रिटिश इमिग्रेशन अधिकारियों ने हिरासत में लिया है. खबर है कि बिना जरूरी वर्क परमिट के UK में प्रोफेशनल एक्टिविटी करने और दूसरे कथित इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन के लिए उनकी जांच की जा रही है.

यह मामला और भी गंभीर सवाल खड़े करता है क्योंकि मेफेयर में उसी प्रॉपर्टी पर जांच के दौरान बड़ी रकम कैश मिलने की खबर है. हालांकि, कैश की रकम, उसके मालिक या उसके सोर्स के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी जारी नहीं की गई है. फिलहाल, ब्रिटिश अधिकारियों के पास कोई ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे विजय अग्रवाल की गिरफ्तारी या हिरासत की खास तौर पर पुष्टि हो सके.

विजय अग्रवाल कौन हैं?

विजय अग्रवाल को भारत के सबसे जाने-माने क्रिमिनल वकीलों में से एक माना जाता है और उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल क्रिमिनल और इकोनॉमिक क्राइम केस में भगोड़े बिजनेसमैन मेहुल चोकसी का केस लड़ा है. उनका नाम खास तौर पर भगोड़े बिजनेसमैन मेहुल चोकसी के लीगल रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा रहा है. विजय अग्रवाल का नाम बॉम्बे हाई कोर्ट के ज्यूडिशियल रिकॉर्ड में मेहुल चोकसी के वकील के तौर पर भी लिस्टेड है.

चोकसी से जुड़े मामलों में अग्रवाल की वकालत न सिर्फ भारत में बल्कि चोकसी के लीगल स्टेटस से जुड़े डेवलपमेंट के दौरान विदेशों में भी खबरों में रही है. WIC न्यूज़ और लॉबीइट के मुताबिक, अग्रवाल ने अप्रैल 2025 में बेल्जियम में चोकसी की गिरफ्तारी के बाद उसे लीगल रिप्रेजेंटेशन दिया था.

क्या तीन दिन से हिरासत में है विजय अग्रवाल?

WIC न्यूज़ और लॉबी की 18 अगस्त, 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय अग्रवाल कथित तौर पर लगभग तीन दिनों से ब्रिटिश इमिग्रेशन अधिकारियों की हिरासत में हैं. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह मामला लंदन के मेफेयर में एक प्रॉपर्टी से जुड़ा है, जहां अग्रवाल कथित तौर पर रह रहे थे या प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे थे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोप है कि अग्रवाल UK में बिना जरूरी वर्क परमिट के प्रोफेशनल काम कर रहे थे. दूसरे इमिग्रेशन नियमों के संभावित उल्लंघन की आगे की जांच चल रही है. बताया गया है कि मेफेयर में प्रॉपर्टी के मकान मालिक की शिकायत के बाद यह मामला ब्रिटिश अधिकारियों के ध्यान में आया. इसके बाद, अधिकारियों ने UK में अग्रवाल की एक्टिविटीज़ की जांच शुरू कर दी.

मेफेयर प्रॉपर्टी पर बड़ी मात्रा में कैश मिलने का दावा

इस पूरी घटना की सबसे चौंकाने वाली बात बड़ी मात्रा में कैश का कथित तौर पर मिलना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब प्रॉपर्टी की तलाशी ली गई, तो विजय अग्रवाल के साथ तीन से चार जूनियर वकील मौजूद थे. इसी समय कथित तौर पर बड़ी मात्रा में कैश मिला. हालांकि, यहां सबसे जरूरी सवाल यह हैं कि कैश की असली मात्रा कितनी थी, यह किसके पास था और इसे वहां क्यों रखा गया था. उपलब्ध रिपोर्ट्स ने इन सवालों के कोई असली जवाब नहीं दिए हैं.

चोकसी और नीरव मोदी का PNB स्कैम कनेक्शन

मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर भारतीय एजेंसियों ने लगभग $1.8 बिलियन के पंजाब नेशनल बैंक स्कैम में कथित तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है. दोनों ने इन आरोपों से इनकार किया है. विजय अग्रवाल लंबे समय से चोकसी से जुड़े मामलों में उसकी लीगल टीम का हिस्सा रहे हैं. यही वजह है कि लंदन में उनके खिलाफ कथित इमिग्रेशन कार्रवाई और कैश मिलने से भारतीय लीगल और बिज़नेस सर्कल में सवाल उठे हैं.

क्या कैश का चोकसी से कोई कनेक्शन है?

कुछ रिपोर्ट्स में मेहुल चोकसी के अनडिस्क्लोज्ड या कथित ब्लैक मनी में विजय अग्रवाल की कथित भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं. हालांकि, मौजूदा रिपोर्ट्स में इन आरोपों को साबित करने के लिए जांच एजेंसियों के कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या बयान सामने नहीं आए हैं. लॉबिंग ने भी अलग से इन आरोपों को सही पाया है. इसलिए, यह कहना जल्दबाजी होगी कि मेफेयर में मिला कथित कैश मेहुल चोकसी का था या विजय अग्रवाल उसे हैंडल कर रहे थे.