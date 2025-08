Mehbooba Mufti News: जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, बताया आखिर कैसे भारत-पाक के बीच हल होगा विवाद?

Mehbooba Mufti : जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत और विचार-विमर्श बेहद ज़रूरी है। जब तक दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं होगी, ये एनकाउंटर होती रहेंगी और हम हमेशा युद्ध के कगार पर रहेंगे।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, “मुठभेड़ पहले भी होती थी और अब भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन उससे पहले इतना बड़ा युद्ध हुआ। उसके बाद फिर से सीजफायर करना पड़ा। इसका मतलब है कि जब तक आप आपस में मेल-मिलाप, बातचीत और चर्चा नहीं करेंगे, ये मुठभेड़ें जारी रहेंगी और हम हमेशा युद्ध के कगार पर रहेंगे, इसलिए बातचीत और सुलह ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।”

महबूबा मुफ़्ती भारत और पाकिस्तान के बीच खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम शांति बनाए रखना चाहते हैं और युद्ध पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो भारत और पाकिस्तान के बीच खेल प्रतियोगिताएँ होनी चाहिए।

#WATCH | Srinagar | PDP President Mehbooba Mufti says, “Encounter used to happen and will always happen but such a huge war took place before that. Ceasefire had to be declared later. Unless reconciliation, dialogue, debate and discussions are done, such encounters will go on and… pic.twitter.com/ml0gTtUU9K

— ANI (@ANI) August 3, 2025