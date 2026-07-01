मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रखी बरकरार, सरकारी याचिका खारिज़

Meghalaya news: मेघालय में चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को बड़ी कानूनी राहत मिली है. मेघालय हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सोनम की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी. इस फैसले के बाद सोनम रघुवंशी हत्या मामले के ट्रायल के दौरान सशर्त जमानत पर बाहर ही रहेगी. हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल जमानत से संबंधित है और इससे मामले के गुण-दोष या आरोपी की दोषसिद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. हत्या का मुकदमा पहले की तरह जारी रहेगा.

न्यायालय ने फैसला रखा सुरक्षित

न्यायमूर्ति डब्ल्यू. डिएंगडोह की एकल पीठ ने सुनाया. अदालत ने अप्रैल 2026 में जिला एंव सत्र न्यायालय, शिलांग द्वारा पारित उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया, जिसके तहत सोनम रघुवंशी को जमानत दी गई थी. मेघालय हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सोनम की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी. इस फैसले के बाद सोनम रघुवंशी हत्या मामले के ट्रायल के दौरान सशर्त जमानत पर बाहर ही रहेगी.

मई 2025 का है मामला

गौरतलब है कि, यह मामला मई 2025 में सामने आया था, जब इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी विवाह के तुरंत बाद हनामून मनाने के लिए मेघालय पहुंचे थे. 23 मई 2025 को सोहरा (चेरापूंजी) क्षेत्र की यात्रा के दौरान दोनों रहस्यमय परिस्थितयों में लापता हो गए थे. फिर कुछ समय बाद किराये की स्कूटी लावारिस हालत में मिली, जिसके बाद बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरु किया गया.

दस दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद बरामद हुआ शव

इस घटना के दस दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बरामद किया गया. शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इसे दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या का मामला माना. इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया. 2 जून 2025 को पूर्वी खासी हिल्स जिले के वेई सॉडॉन्ग फॉल्स के निकट एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ.



कत्ल की साजिश पहले ही रची

गौरतलब है कि, सोनम ने हत्या की साजिश पहले से ही रची हुई थी. जबकि कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर हमलावरों का समन्वय किया. पुलिस के अनुसार, इस पूरे मामले में डिजिटल साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मोबाईल फोन रिकार्ड जैसे कई अहम सबूत जांच का हिस्सा हैं. जिनके आधार पर अभियोजन अपना पक्ष अदालत में रख रहा है.

सोनम ने किया आरोपों से इंकार

वहीं, सोनम रघुवंशी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इंकार किया है. परिवार के अनुसार सोनम को झूठा फंसाया गया है, परिवार ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि केस की ठीक से जांच नहीं की गई. मेघालय हाई कोर्ट का ताजा फैसला इस चर्चित हनीमून मर्डर केस में कानूनी प्रक्रिया का एक मह्त्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है. हालांकि अदालत ने केवल जमानत को बरकरार रखा है, न कि आरोपों पर अंतिम फैसला सुनाया है.