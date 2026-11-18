भारत-बांग्लादेश सीमा पर मंगलवार को उस समय हलचल मच गई, जब मेघालय में तैनात BSF का एक जवान गलती से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर बांग्लादेश पहुंच गया. इसके बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) ने उसे हिरासत में ले लिया. अधिकारियों के मुताबिक, जवान कांस्टेबल रैंक का सशस्त्र कर्मी है.

क्या है पूरी घटना?

यह घटना मेघालय के जोवाई इलाके में हुई, जो बांग्लादेश के सिलहट जिले के सामने है. यह एक व्यस्त जगह है जहां दोनों देशों के टूरिस्ट अक्सर आते हैं. इससे पहले, BSF अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था जिसमें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के दो जवान और कई लोकल लोग जवान के साथ दिख रहे थे. भारतीय सुरक्षाकर्मी के पास वॉकी-टॉकी, एक INSAS राइफल और एक पंप-एक्शन गन थी, और BGB के सैनिक उसे एक लोकल आदमी की मोटरबाइक पर ले गए.

भारत वापस आया BSF का जवान

अधिकारियों के मुताबिक, इस इलाके में दोनों देशों के पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है. इसी दौरान BSF का जवान गलती से सीमा पार कर बांग्लादेश की तरफ चला गया. घटना की जानकारी मिलते ही दोनों देशों के अधिकारियों ने आपस में बातचीत की. इसके बाद मंगलवार शाम को जवान को सुरक्षित भारत वापस सौंप दिया गया. दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझा लिया गया.

मेघायल बॉर्डर पर एक नजर

भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096.7 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो भारत के पांच राज्यों से होकर गुजरती है. इसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल (2,217 किमी) की है. इसके बाद त्रिपुरा (856 किमी), मेघालय (443 किमी), मिजोरम (318 किमी) और असम (262 किमी) का नंबर आता है.

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