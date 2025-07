Kargil Vijay Diwas: ‘मियाँ साहब ने जूते खाने के लिए अकेले भेज दिया…’ करगिल युद्ध का एक अनसुना किस्सा, भारत का खाना खाने के बाद PAK सेना ने दिया था धोखा

Kargil Vijay Diwas 2025: वैसे तो करगिल युद्ध की कई सारी सारे ऐसे किस्से हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। ऐसा ही एक किस्सा जुलाई 1999 की शुरुआत में कारगिल युद्ध के दौरान का है, जब पाकिस्तानी सेना दबाव में पीछे हटने लगी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 जुलाई को अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ को फोन करके अपने सैन्य अभियान महानिदेशक (DGMO) को भारतीय DGMO के साथ नियंत्रण रेखा (LoC) से पूरी तरह पीछे हटने के लिए बातचीत करने के लिए भेजा।

इसके बाद, वाजपेयी के निर्देशानुसार, तत्कालीन DGMO लेफ्टिनेंट जनरल निर्मल चंद्र विज (सेवानिवृत्त) और तत्कालीन उप DGMO ब्रिगेडियर मोहन भंडारी (सेवानिवृत्त) ने 11 जुलाई को अटारी में पाकिस्तानी DGMO लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर जिया (सेवानिवृत्त) से मुलाकात की।

कारगिल युद्ध के दौरान दोनों देशों के DGMO की पहली और एकमात्र बैठक के घटनाक्रम को याद करते हुए, भंडारी, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए और अब रानीखेत में रहते हैं, ने कारगिल विजय दिवस से एक दिन पहले शनिवार को TOI को बताया कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि लेफ्टिनेंट जनरल जिया अकेले पहुँचे, जो DGMO बैठकों के लिए बेहद असामान्य बात थी।

Kya Karun, Miyan Saab (Nawaz Sharif) ne joote khane ke liye akele bhej dia’: When Pakistan DGMO came alone for crucial talks that led to end of Kargil War

Then Dy DGMO Brig Mohan Bhandari (standing 2nd left) who retired as Lt.Gen later. pic.twitter.com/zqveTA8Yrb

— Mountain Rats (@mountain_rats) July 26, 2025