Home > उत्तर प्रदेश > Vandebharat Train News: मेरठ से चलेगी देश की दूसरी लंबी दूरी की वंदेभारत, 783 km की दूसरी तय कर पहुंचेगी वाराणसी

Vandebharat Train News: मेरठ से चलेगी देश की दूसरी लंबी दूरी की वंदेभारत, 783 km की दूसरी तय कर पहुंचेगी वाराणसी

Meerut Vandebharat Train Update: मेरठ से लखनऊ तक संचालित होने वाली वन्दे भारत ट्रेन अब अयोध्या होते हुए वाराणसी तक जाएगी। यह ट्रेन देश की सबसे दूसरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन होगी। अभ्ज्ञी तक इस स्थान पर दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत थी।

Published By: Srishti Sharma
Published: August 26, 2025 13:03:17 IST

Meerut Vandebharat Train Update ( मेरठ से चलेगी देश की दूसरी लंबी दूरी की वंदेभारत, 783 km की दूसरी तय कर पहुंचेगी वाराणसी)
Meerut Vandebharat Train Update ( मेरठ से चलेगी देश की दूसरी लंबी दूरी की वंदेभारत, 783 km की दूसरी तय कर पहुंचेगी वाराणसी)

पंकज गुप्ता की रिपोर्ट, Meerut Vandebharat Train Update: मेरठ से लखनऊ तक संचालित होने वाली वन्दे भारत ट्रेन अब अयोध्या होते हुए वाराणसी तक जाएगी। यह ट्रेन देश की सबसे दूसरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन होगी। अभ्ज्ञी तक इस स्थान पर दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत थी। मेरठ से वाराणसी जाने वाली यह वंदे भारत देश में संचालित होने वाली दूसरी सबसे लंबी दूरी वाली वंदे भारत ट्रेनों में शामिल हो गई है। लखनऊ तक जाने में यह ट्रेन 500 से भी कम किलोमीटर तय करती थी लेकिन अब यह दूरी 783 हो गई है।

11 घंटे 50 मिनिट का होगा सफर

वंदे भारत ट्रेन की इस यात्रा की समय अवधि लगभग बारह घंटे की होगी। इस दौरान यह ट्रेन 783 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसकी औसतन रफ्तार 66 किलोमीटर प्रतिघंटा रहेगी। हालांकि चलने की रफ्तार ज्यादा होगी लेकिन स्टेशन पर रुकने के कारण यह औसतन रूप से कुछ कम हो जाएगी।

Kailash Mansarovar Yatra News, Ghaziabad: कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 का सफल समापन, श्रद्धालुओं का हुआ सम्मान

किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी वंदे भारत

  • मेरठ से चलने का समय सुबह 6.35 रहेगा
  • हापुड़ स्टेशन पर पहुंचेगी- 7.10 बजे
  • मुरादाबाद स्टेशन सुबह – 8.35 बजे
  • बरेली स्टेशन सुबह 10.04 बजे
  • लखनऊ जंक्शन दोपहर – 13.45
  • आयोध्या जंक्शन 15.53 बजे
  • वाराणसी जंक्शन शाम 18.25 बजे

वाराणसी से आते समय

  • वाराणसी जंक्शन से सुबह 9.10 बजे चलेगी
  • आयेध्या जंक्शन सुबह 11.40 बजे
  • – लखनऊ जंक्शन दोपहर 13.40 बजे
  • बरेली स्टेशन शाम 17.13 बजे
  • – मुरादाबाद स्टेशन 18.50 बजे
  • हापुड़ जंक्शन शाम 20.10 बजे
  • मेरठ जंक्शन रात 21.05 बजे

अंटार्कटिका के नीचे छिपी है जन्नत…सफेद पहाड़ियां, खूबसूरत नजारा देख खो बैठेंगे होश; महान वैज्ञानिकों की खोज

7 स्टेशन पर होगा ब्रेक

मेरठ जंक्शन से चलकर यह ट्रेन अन्य 5 स्टेशन पर बीच में रुक अपने आखिरी स्टेशन वाराणसी तक पहुंचेगी। इसी क्रम में वाराणसी से चलकर बीच में पांच स्टेशन रुक कर मेरठ जंक्शन पहुंचेगी। जिन स्टेशनों पर रुकेगी, उनमें मेरठ, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी हैं।

नवाबों की नगरी से तीर्थ स्थान का बढ़ा सफर

अभी तक वंदे भारत नवाबों की नगरी कहे जाने वाले और प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक चलती थी। लेकिन अब यह ट्रेन मेरठ को बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी और राम जन्म भूमि अयोध्या से भी जोड़ेगी।

ED Raid: आप नेता सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी

Tags: meerut newsMeerut Vandebharat Train Update
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंच हो या डिनर, 5 मिनट वाली टमाटर राइस रेसिपी...

August 25, 2025

पीरियड्स में तीज व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए 10...

August 25, 2025

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025
Vandebharat Train News: मेरठ से चलेगी देश की दूसरी लंबी दूरी की वंदेभारत, 783 km की दूसरी तय कर पहुंचेगी वाराणसी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Vandebharat Train News: मेरठ से चलेगी देश की दूसरी लंबी दूरी की वंदेभारत, 783 km की दूसरी तय कर पहुंचेगी वाराणसी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vandebharat Train News: मेरठ से चलेगी देश की दूसरी लंबी दूरी की वंदेभारत, 783 km की दूसरी तय कर पहुंचेगी वाराणसी
Vandebharat Train News: मेरठ से चलेगी देश की दूसरी लंबी दूरी की वंदेभारत, 783 km की दूसरी तय कर पहुंचेगी वाराणसी
Vandebharat Train News: मेरठ से चलेगी देश की दूसरी लंबी दूरी की वंदेभारत, 783 km की दूसरी तय कर पहुंचेगी वाराणसी
Vandebharat Train News: मेरठ से चलेगी देश की दूसरी लंबी दूरी की वंदेभारत, 783 km की दूसरी तय कर पहुंचेगी वाराणसी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?