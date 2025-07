Kanwar Yatra: मेरठ में इन तारीखों पर स्कूल कॉलेज बंद, ज़िलाधिकारी ने बताया फैसले के पीछे की वजह

Kanwar Yatra Meerut: कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मेरठ में स्कूल और कॉलेज 23 जुलाई तक बंद रहेंगे। ज़िलाधिकारी ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। ज़िलाधिकारी ने एक आदेश में कहा, “इस वर्ष श्रावण मास की शिवरात्रि का पर्व 11.07.2025 से 23.07.2025 तक मनाया जा रहा है। मुख्य पर्व 23.07.2025 को है और उसी दिन जलाभिषेक किया जाएगा। ज़िले में कांवड़ियों का आना-जाना शुरू हो गया है।”

In view of the ‘Shivratri’ of Saavan month and the movement of Kanwar Yatra devotees, all the schools and colleges in the district will be closed from July 16 to July 23: DM Meerut pic.twitter.com/xFvN18hhWn

