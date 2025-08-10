Home > देश > Meerut Live Murder: बच्चों को स्कूल छोड़कर जा रहा था शख्स, तभी पीछे से आकर कनपटी में मारी गोली, Video देख थम जाएंगी सांसें

Murder in Meerut: मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक व्यक्ति को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया गया है। जानकारी के अनुसार, व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर जा रहा था। प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर हत्या करने की बात सामने आ रही है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 10, 2025 14:01:15 IST

Meerut Live Murder: उत्तर प्रदेश के मेरठ से बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। आप इस घटना को सुनकर कहेंगे कि, उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पुलिस का भय नहीं है। दरअसल, पूरा मामला ये है कि, मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक पिता अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर आ रहा था। तभी पीछे से एक शूटर ने कनपटी पर पिस्टल सटाकर उसे गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों गोलियों की आवाज सुनकर इधर उधर भागने लगे। जानकारी सामने आ रही है कि, व्यक्ति की हत्या प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर किया गया है।

पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद

ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना सामने आने के बाद ही पुलिस सक्रिय हो गई है। इस घटना के त्वरित खुलासे के लिए पुलिस ने स्वाट टीम (SWAT Team) समेत तीन टीमों को काम पर लगा दिया है और कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि सुभान ने असलम को गोली मारी है। शादान ने इसमें सुभान का साथ दिया, सुभान कोई और नहीं, बल्कि असलम के ताऊ का बेटा है। बताया कि दादा की प्रॉपर्टी पर दोनों अपना हक जमा रहे थे, ऐसे में सुभान को ये डर सता रहा था कि, असलम उसकी प्रॉपर्टी ना हथिया लें। इसलिए उसने असलम को रास्ते से हटाने के लिए पूरी रणनीति तैयार की।



क्या है पूरा मामला?

ये पूरा मामला पारिवारिक है, इसलिए आरोपियों को पता था कि, असलम कब और कहां घर से निकलता है। सुबह के वक्त दोनों आरोपियों ने प्लानिंग करके असलम की हत्या कर दी। हत्या की घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, सीसीटीवी में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि, कैसे सुभान पीछे से आता है और कनपटी में पिस्तौल को सटाकर गोली मार देता है। आरोपी के हाथ में पिस्तौल देख सब इधर-उधर भागने लग जाते हैं। ऐसे में आसानी से हत्या करने में दोनों आरोपी कामयाब रहे।



एसपी सिटी ने क्या बताया?

इस हत्याकांड पर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने कहा कि, दोनों पक्ष परिवार के हैं और दादा की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी सुभान को यह लग रहा था कि असलम प्रॉपर्टी को कब्जा ना ले इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया है, दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

