MEA On Pakistan: किसी भी दुस्साहस का मिलेगा जोरदार जवाब…पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर भारत ने कुछ इस तरह से दी बधाई, सुन शहबाज-मुनीर को याद आ जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की वो रात

MEA Warns Pakistan: विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को पाकिस्तान की भारत विरोधी बयानबाजी की कड़ी आलोचना की और चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी लापरवाह, युद्धोन्मादी और घृणास्पद टिप्पणियों को कम नहीं किया तो उसे “दर्दनाक परिणाम” भुगतने होंगे।

दुस्साहस के दर्दनाक परिणाम होंगे…

मीडिया से बात करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “हमने पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा भारत के खिलाफ लापरवाह, युद्धोन्मादी और घृणास्पद टिप्पणियों के जारी रहने की खबरें देखी हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बार-बार भारत विरोधी बयानबाजी करना पाकिस्तानी नेतृत्व की एक जानी-मानी कार्यप्रणाली है। पाकिस्तान को अपनी बयानबाजी को संयमित करने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि किसी भी दुस्साहस के दर्दनाक परिणाम होंगे, जैसा कि हाल ही में दिखा।”

एक दिन हमारा देश अखंड हो जाएगा…पीएम मोदी के मंत्री ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, विश्वगुरु बनने तक का बताया रोड मेप

असीम मुनीर ने दी थी धमकी

यह पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर द्वारा भारत विरोधी तीखी टिप्पणी के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था, “अगर हमें लगता है कि हम नीचे जा रहे हैं, तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी नीचे ले जाएँगे।”

मुनीर ने कथित तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की गुजरात स्थित जामनगर रिफाइनरी, जो दुनिया का सबसे बड़ा एकल-स्थल रिफाइनिंग परिसर है, को भारत के साथ भविष्य में होने वाले किसी भी सैन्य संघर्ष में संभावित लक्ष्य के रूप में धमकी दी।

#WATCH | Delhi | On Pakistani leadership’s comments against India, MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, “We have seen reports regarding a continuing pattern of reckless, war-mongering and hateful comments from Pakistani leadership against India. It is a well-known modus… pic.twitter.com/YlmHhIo7lV — ANI (@ANI) August 14, 2025

भारत ने जवाब में कहा कि मुनीर की टिप्पणी पाकिस्तान में परमाणु संबंधी निर्णय लेने में नागरिक निगरानी की कमी के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को और पुष्ट करती है, जहाँ सेना आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर काम करती है।

Raju Pal Murder: ‘इलाहाबाद’ की सड़कों पर दिनदहाड़े विधायक का हुआ मर्डर, क्यों की गई पूजा पाल के पति की हत्या? अखिलेश यादव के खास…