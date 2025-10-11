McDonalds Lovers Alert! खा रहे पनीर बर्गर तो हो जाएं सावधान…ऐसे लोगों की सेहत कर रहा खराब : VIDEO
Home > देश > McDonalds Lovers Alert! खा रहे पनीर बर्गर तो हो जाएं सावधान…ऐसे लोगों की सेहत कर रहा खराब : VIDEO

McDonalds Lovers Alert! खा रहे पनीर बर्गर तो हो जाएं सावधान…ऐसे लोगों की सेहत कर रहा खराब : VIDEO

McDonalds Fake Paneer : मैकडॉनल्ड्स के पनीर की असलियत जानने के लिए आयोडीन, दाल और हीट टेस्ट करें. ये सरल तरीके नकली पनीर और मिलावट को पहचानने में मदद करते हैं. सही टेस्ट जरूरी है.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 11, 2025 7:39:26 PM IST

McDonalds Lovers Alert! खा रहे पनीर बर्गर तो हो जाएं सावधान…ऐसे लोगों की सेहत कर रहा खराब : VIDEO

McDonalds Fake Paneer : सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के ने मैकडॉनल्ड्स से 105 रुपये का पनीर बर्गर खरीदा और उसमें इस्तेमाल होने वाले पनीर की असलियत पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया. उसने बर्गर से पनीर निकाला और उस पर आयोडीन टेस्ट किया. इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि पनीर असली है या नकली और आप घर पर भी कैसे कर सकते हैं ये टेस्ट.

आयोडीन टेस्ट से करें पनीर की जांच

आयोडीन टेस्ट सबसे लोकप्रिय तरीका है पनीर में मिलावट जानने का. इसमें आप पनीर के एक टुकड़े पर थोड़े से आयोडीन की बूंदें डालते हैं. अगर पनीर का रंग नीला या काला हो जाता है तो इसका मतलब पनीर में स्टार्च मिला हुआ है और ये नकली हो सकता है. असली पनीर में स्टार्च नहीं होता, इसलिए रंग में कोई बदलाव नहीं आता.

हालांकि, वायरल वीडियो में दिखाए गए आयोडीन टेस्ट में एक गलती हो सकती है. क्योंकि मैकडॉनल्ड्स का पनीर फ्राई करते समय उसमें बेसन (जो स्टार्च युक्त होता है) भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसलिए पनीर पर आयोडीन पड़ते ही रंग बदलना जरूरी नहीं कि पनीर नकली हो. इस टेस्ट को सही तरीके से करना बहुत जरूरी है.

 दाल टेस्ट से भी पहचान सकते हैं नकली पनीर

एक और तरीका है दाल टेस्ट. इसके लिए पनीर के एक छोटे टुकड़े को उबलते पानी में डालें. फिर उसमें अरहर की दाल पाउडर मिलाएं और कुछ समय के लिए छोड़ दें. अगर पनीर का रंग हल्का लाल हो जाता है तो इसका मतलब पनीर में यूरिया या डिटर्जेंट मिलावट हो सकती है.

 हीट टेस्ट: पनीर की असलियत जानने का आसान तरीका

एक छोटा टुकड़ा बिना तेल के तवे पर गर्म करें. अगर पनीर असली होगा तो ये कम पानी छोड़ेगा और अपनी बनावट बनाए रखेगा. लेकिन नकली पनीर में स्टार्च या सिंथेटिक फैट की वजह से ज्यादा नमी होगी, यह पिघलेगा या चिकना हो सकता है.

मैकडॉनल्ड्स या किसी भी जगह से खरीदे गए पनीर की असलियत जांचना आपकी जिम्मेदारी है. आयोडीन, दाल और हीट टेस्ट जैसे सरल तरीके आपको नकली पनीर से बचा सकते हैं.

Tags: How to test fake paneerMcDonalds Fake PaneerMcDonalds food quality controversyPaneer adulteration test at home
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिवाली में घर की सफाई के लिए अपनाएं यह शानदार...

October 11, 2025

आयुर्वेद में इस समय को माना गया सेक्स के लिए...

October 11, 2025

पीएम किसान सम्मानि निधि पाने के लिए जानें 10 शर्तें

October 11, 2025

इस दिवाली घर पर बनाएं यह बेहतरीन मिठाई, दिल खुश...

October 11, 2025

हेल्दी खाने के शौकीनों के लिए एवोकाडो की मजेदार रेसिपीज

October 11, 2025

दिवाली पर नई कार और इंश्योरेंस: 5 टिप्स जो रखें...

October 11, 2025
McDonalds Lovers Alert! खा रहे पनीर बर्गर तो हो जाएं सावधान…ऐसे लोगों की सेहत कर रहा खराब : VIDEO

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

McDonalds Lovers Alert! खा रहे पनीर बर्गर तो हो जाएं सावधान…ऐसे लोगों की सेहत कर रहा खराब : VIDEO

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

McDonalds Lovers Alert! खा रहे पनीर बर्गर तो हो जाएं सावधान…ऐसे लोगों की सेहत कर रहा खराब : VIDEO
McDonalds Lovers Alert! खा रहे पनीर बर्गर तो हो जाएं सावधान…ऐसे लोगों की सेहत कर रहा खराब : VIDEO
McDonalds Lovers Alert! खा रहे पनीर बर्गर तो हो जाएं सावधान…ऐसे लोगों की सेहत कर रहा खराब : VIDEO
McDonalds Lovers Alert! खा रहे पनीर बर्गर तो हो जाएं सावधान…ऐसे लोगों की सेहत कर रहा खराब : VIDEO