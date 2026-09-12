मायावती का बड़ा फैसला! BSP में भतीजों की एंट्री पर ब्रेक, भतीजी दीपिका आनंद के लिए खोले दरवाजे; जानिए कौन हैं Deepika

बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद समेत अपने सभी भतीजों के लिए पार्टी में राजनीतिक भूमिका के दरवाजे बंद कर दिए हैं।.उन्होंने इसे अपना अंतिम फैसला बताया है. हालांकि, उन्होंने अपनी भतीजी दीपिका आनंद को पार्टी की जिम्मेदारी देने की बात कही है. अब सवाल उठता है कि कौन हैं दीपिका. तो आइए जानते हैं उनके बारे में.

कौन हैं दीपिका आनंद?

दीपिका आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार की इकलौती बेटी हैं. वह वर्तमान में वकालत की पढ़ाई कर रही हैं.

दीपिका आनंद के बारे में मायावती ने क्या लिखा?

मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट में लिखा कि उन्होंने अपने सभी भतीजों को बसपा में कोई पद से साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने इसे अपना अंतिम फैसला बताया है. उन्होंने लिखा, ‘यदि आगे चलकर मेरे साथ रहते हुये श्री आनन्द कुमार को मेरी मदद के लिए किसी और सदस्य की भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर वह वर्तमान राजनैतिक हालात में केवल अपनी इकलौती बेटी कुमारी दीपिका आनन्द की मदद ले सकते हैं, जो इस समय वकालत की पढ़ाई कर रही है. उसे आगे चलकर उसकी मदद ले सकते हैं और फिर उसकी ईमानदारी, वफादारी व कार्य क्षमता आदि को देखकर पार्टी में उसे ज़रूरतानुसार अपनी ख़ुद की ज़िम्मेवारी भी सौंप सकते हैं.’

अगर दीपिका नहीं चाहती हैं, तो कौन लेगा पार्टी की जिम्मेदारी?

मायावती ने कहा कि अगर दीपिका आनंद पार्टी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होतीं, तो किसी दलित मिशनरी कार्यकर्ता को यह भूमिका दी जाएगी. उन्होंने साफ किया कि उनके भाई आनंद कुमार के बेटों या उनकी अगली पीढ़ी को भी यह जिम्मेदारी नहीं मिलेगी. परिवारवाद के आरोपों पर मायावती ने कहा कि सुरक्षा और अन्य जरूरतों के चलते उन्होंने अपने भाई को साथ रखा था.

भाई को भी ना रखतीं साथ

मायावती ने कहा कि महिला होने के कारण सुरक्षा और अन्य जरूरतों के चलते उन्होंने अपने छोटे भाई आनंद कुमार को साथ रखा है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी के हित से समझौता करते हुए किसी तरह का पारिवारिक मोह नहीं रखेंगी.

मायावती ने कांशीराम के परिवारवाद विरोधी सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि BSP में योग्यता के आधार पर किसी एक व्यक्ति को मौका मिल सकता है, लेकिन उसके परिवार को राजनीतिक लाभ नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी को परिवारवाद से मुक्त रखना ही उनका लक्ष्य है.

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