Mayawati BSP: बीजेपी, कांग्रेस और सपा…बसपा के एलान से किसकी उड़ेगी नींद, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी?

Mayawati Announcement: बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अकेले चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है. मायावती ने एलान करने हुए कहा कि उनकी पार्टी बसपा उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में अकेली लड़ेगी. ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर मायावती के इस फैसले से बीजेपी, सपा या कांग्रेस किसे नुकसान होने वाला है और किसे फायदा होने वाला है. हालांकि, मायावती के वोट बैंक की बात करें तो बीएसपी का सीधा-सीधा प्रभाव दलित और मुस्लिम वोटरों पर रहा है.

लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम और दलित मतदाता अब बसपा छोड़ सपा की तरफ जाने लगी है. हालांकि, उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए बात करें तो बसपा, सपा और कांग्रेस का वोट बैंक लगभग एक सा ही रहा है. ऐसे में ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बसपा के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस को नुकसान होने वाला है. अन्य राज्यों पंजाब और उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस का सीधा-सीधा मुकाबला होता है. ऐसे में अगर बीएसपी पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को सीधा नुकसान होने वाला है.

उत्तर प्रदेश में क्या असर होगा?

उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने से बीजेपी विरोधी वोट बंट सकते हैं. जिसकी वजह से कड़े मुकाबले वाली सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है. इसके अलावा, इससे बीजेपी के दलित वोट वैंक में भी सेंध लग सकती है. उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है. खासकर तब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के गठबंधन को बड़ी सफलता मिली थी. सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी. तो वहीं बीजेपी को 33 सीटें मिली थीं.

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दलित वोटर किस पार्टी के साथ जाएंगे?

एक वक्त में बीएसपी का दलित वोट बैंक बहुत मजबूत था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका वोट शेयर गिरकर 9.39 प्रतिशत रह गया और उसे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली. ऐसे में बीएसपी वापसी नहीं करेगी, ये सोचना सपा और कांग्रेस दोनों के लिए बेवकूफी भरा कदम होगा. अगर बीएसपी वापसी करती है तो सपा और कांग्रेस गठबंधन को करीबी मुकाबले वाली सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है.

पंजाब में कांग्रेस को होगा नुकसान?

पंजाब में बड़ी संख्या में दलित वोटर हैं. ऐसे में बीएसपी के चुनाव लड़ने से यहां कांग्रेस को नुकसान हो सकता है. इसके अलावा, उत्तराखंड में भी बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है. ऐसे में बीएसपी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान होता नजर आ रहा है. हालांकि, बीजेपी के दलित वोटर्स भी बीएसपी की तरफ खिसक सकते हैं. लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उत्तराखंड और पंजाब में बीएसपी कितने लोकप्रिय नेताओं को सही सीटों से टिकट दे पाती हैं. हालांकि, मायावती के इस एलान को उनकी वापसी की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है.

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