क्या RBI ने बेच दिया 12 अरब डॉलर का सोना? रिपोर्ट में बड़ा दावा, PIB ने Factcheck कर बताई सच्चाई

RBI Gold News: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI Gold News के लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है. दरअसल, दावा यह किया है कि RBI ने करीब 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया है. सोशल मीडिया पर यह दावा काफी तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोग इसे सच मान रहे हैं तो कुछ फेक कहकर नजरअंदाज कर दे रहे हैं. दावा यह है कि ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण रुपये में गिरावट के चलते RBI को विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करने के लिए यह सोना बेचा है. हालांकि, रुपये की गिरावट तो देश में लगातार देखी जा रही है.

इसके साथ ही इस तनाव के चलते भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट देखी जा रही है. लेकिन, आरबीआई को लेकर सोशल मीडिया पर किए दावे में कितनी सच्चाई है चलिए फैक्ट के साथ आपको बताते हैं.

PIB ने किया फैक्टचेक कर किया साफ

दरअसल, जाने-माने बिजनेस न्यूज पोर्टल Bloomberge ने मंगलवार 2 जून को अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था जिसके, मुताबिक RBI द्वारा सोना बेचा गया है. रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने रिजर्व को सपोर्ट करने के लिए 22 मई तक दो सप्ताह में करीब 12 अरब डॉलर का गोल्ड बेचा है. लेकिन, हाल ही में केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस मामले का फैक्टचेक किया. जिसमें PIB द्वारा इस रिपोर्ट को पूरी तरह से फर्जी बताया गया है और कहा गया कि रिजर्व बैंक का गोल्ड रिजर्व घटा नहीं है.

A news report published by @Bloomberg states that RBI may have sold gold amounting to approximately USD 12 billion.#PIBFactCheck ❌ This claim is FAKE ✔️ According to @RBI, the share of gold in India’s foreign exchange reserves rose from 13.92% at end-September 2025 to 16.70%… pic.twitter.com/eVjxPxEv1i — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 3, 2026

RBI ने दिया बयान

RBI ने भी इस मामले में बयान देते हुए ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट का खंडनकिया है. हालांकि, ब्लूमबर्ग इससे पहले भी इस तरह की खबरों का दावा कर चुका है, जो बात में फेक साबित हुई हैं. PIB के मुताबिक भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गोल्ड का हिस्सा सितंबर 2025 के आखिर में 13.92% रहा था. वहीं, रिपोर्ट्स की मानें तो 31 मार्च, 2026 को यह बढ़कर 16.70% हो गया और 22, मई 2026 यह 16.85% हो गया. देखा जाए तो यह कहीं से भी घटा नहीं है.